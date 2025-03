Aeffe keert terug naar winst dankzij verkoop Moschino cosmetica

Al in januari kondigde het Italiaanse modeconcern Aeffe SpA aan dat het afgelopen jaar een aanzienlijke omzetdaling had geleden. Het moederbedrijf van labels zoals Moschino, Alberta Ferretti en Pollini wist echter dankzij de verkoop van de cosmetica-merkrechten van Moschino aan Euroitalia weer winst te maken. Dit blijkt uit het volledige jaarverslag dat het bedrijf vrijdag publiceerde.

Aeffe keert terug naar winstgevendheid dankzij verkoop Moschino Beauty

Door de opbrengst van de transactie, die volgens het concern 98 miljoen euro bedroeg, steeg de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA), die in 2023 op 5,8 miljoen euro lag, naar 84,7 miljoen euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van 19,3 miljoen euro, na een verlies van 32,1 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Aeffe meldde al in januari dat de jaaromzet met 21,2 procent was gedaald tot 250,8 miljoen euro ten opzichte van 2023. Aanzienlijke verliezen in alle marktregio's en productcategorieën waren hiervoor verantwoordelijk.

CEO Ferretti hoopt op stabilisatie geopolitieke situatie

Executive Chairman Massimo Ferretti toonde zich echter optimistisch gezien de recente herstructureringen. "Terwijl we vol vertrouwen wachten op een algemeen herstel van de internationale markten, werkt ons concern met een duidelijke en overtuigende strategische visie aan het plukken van de vruchten van het reorganisatieproces van de groep en de herpositionering van onze merken. Ik ben ervan overtuigd dat ze ons zeer zullen bevredigen", verklaarde hij in een statement.

Ferretti verwees ook naar hernieuwd optimisme na de recente modeshows. De nieuwe collecties van de merken Alberta Ferretti, Moschino en Pollini werden met "groot enthousiasme" ontvangen, benadrukte hij. De CEO sprak tevens de hoop uit dat de "huidige geopolitieke onzekerheden" gevolgd zullen worden door een periode van stabiliteit en groei. Dit zou de mode- en luxegoederenbranche een "belangrijke impuls" geven, aldus Ferretti.