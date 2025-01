Aeffe kondigt strategische herziening aan voor Moschino na omzetverlies

Aeffe Spa, het Italiaanse moederbedrijf van onder meer de merken Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino en Pollini, heeft de voorlopige omzetcijfers voor het boekjaar 2024 bekendgemaakt. De modegroep rapporteert een daling van 21,3 procent in de geconsolideerde omzet, met een totaal van 251 miljoen euro tegenover 319 miljoen euro in 2023.

Samenvatting Aeffe Spa, het moederbedrijf van Moschino, rapporteert een omzetdaling van 21,3 procent in 2024.

De herpositionering van Moschino onder leiding van Adrian Appiolaza is een strategische beslissing om de huidige modewereld te bedienen.

Aeffe beëindigt de samenwerking met Moschino-manager Goffredo Palmerini per 31 maart 2025.

In Italië werd een omzet van 106,4 miljoen euro behaald, wat een afname van 20,6 procent betekent. Dit vertegenwoordigt 42,4 procent van de totale omzet. In Europa (exclusief Italië) daalde de omzet naar 76,5 miljoen euro, een daling van 22,4 procent.

Massimo Ferretti, uitvoerend voorzitter van Aeffe Spa, zegt dat hij ondanks de omzetdaling uitkijkt naar herstel: "Het afgelopen jaar bracht grote uitdagingen in de internationale markten met zich mee, maar we hebben proactieve stappen gezet om deze fase te doorstaan. De herpositionering van Moschino onder de creatieve leiding van Adrian Appiolaza en de integratie van de Philosophy-lijn binnen Alberta Ferretti onder Lorenzo Serafini zijn strategische beslissingen geweest om in te spelen op de behoeften van de huidige modewereld. We kijken optimistisch naar het komende jaar en hopen op een herstel van de vraag naar mode en luxe vanaf de tweede helft van 2025."

Aeffe beëindigt samenwerking met Moschino-manager

Naast de omzetcijfers voor het boekjaar 2024 deelt Aeffe in het verslag een strategische herziening aan voor het merk Moschino. Het bedrijf heeft in overleg met Goffredo Palmerini, een ervaren manager binnen de groep, besloten om de bestaande arbeidsrelatie met hem per 31 maart 2025 te beëindigen. Als onderdeel van de overeenkomst ontvangt Palmerini een betaling van 85.000 euro bruto als algemene en definitieve regeling, die op 10 mei 2025 wordt uitbetaald. Ook behoudt hij het recht om zijn dienstwoning tot 31 december 2025 te gebruiken.

Palmerini is een ervaren directeur binnen de Aeffe Groep. In maart 2023 werd hij benoemd tot directeur bij Moschino, met de verantwoordelijkheid voor de merkstrategie en operationele continuïteit. Aeffe onderstreept dat Palmerini verder geen recht heeft op eventuele bonussen of aandelen van Aeffe. Palmerini heeft ook geen aandelen in de Aeffe Groep.