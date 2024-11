Aeffe Spa buigt verlies om in winst dankzij verkoop Moschino Beauty

Hoewel de omzet van de Italiaanse modegroep Aeffe Spa teruglopen in de eerste negen maanden 2024, schrijft het moederbedrijf van Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini en Pollini onderaan de streep weer zwarte cijfers. Dat blijkt uit de geconsolideerde cijfers van het bedrijf.

Aeffe Spa’s omzet blijft in de eerste negen maanden achter door een vertraagde consumentenvraag in de mode- en luxesector, deelt Massimo Ferretti, directievoorzitter van Aeffe Spa, in het rapport. De geconsolideerde omzet komt neer op 207,8 miljoen euro, wat zo’n 45 miljoen euro minder is vergeleken met vorig jaar. De directievoorzitter is zich ervan bewust dat het bedrijf een tijd doormaakt waar grote politieke en sociale instabiliteit een rol spelen. “Maar de strategische beslissingen die we de afgelopen maanden hebben genomen en de afgeronde operaties weerspiegelen een diep bewustzijn van het potentieel dat we hebben binnen onze structuur.”

De Italiaanse modegroep verkocht in september zijn submerk Moschino Beauty aan beautygigant Euroitalia voor 98 miljoen euro. “Ik ben er zeker van dat de reorganisatie van het merk Moschino en de rebranding van het label Alberta Ferretti nieuwe interessante scenario’s zullen openen”, aldus Ferretti.

De verkoop van Moschino Beauty heeft dan ook een positieve invloed op de ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie). Zo groeit de ebitda van 12,2 miljoen naar 90,9 miljoen euro in de eerste negen maanden. Het effect van de verkoop van Moschino Beauty werkt ook door op het operationele resultaat: Aeffe Spa kruipt uit de rode cijfers en noteert een operationele winst van 66,6 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 11,7 miljoen euro vorig jaar. Onderaan de streep houdt de Italiaanse modegroep 35,2 miljoen euro over, een positief verschil van 53 miljoen euro.