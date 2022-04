Afname starters detailhandel, stabilisatie van bedrijvenlandschap

Het aantal starters in de detailhandel is in maart afgenomen met 44 procent, zo laat de Kamer van Koophandel (KVK) weten op basis van het Trendrapport Bedrijfsleven over maart 2022. “In de detailhandel zien we weliswaar minder starters, maar geen (grote) toename in stoppers of faillissementen. Hier zien we dus een stabilisatie van het bedrijvenlandschap,” aldus Joris Knoben, in het persbericht van de KVK.

Daarnaast is er in het Trendrapport Bedrijfsleven te zien dat de hausse aan startende webwinkels over is. Er zijn per saldo nog steeds procentueel meer startende webwinkels, maar het ligt niet meer zo hoog als vorige kwartalen. “Met de heropening van de economie en de terugkeer naar kantoor zijn er wat minder marktkansen voor internetwinkels,” aldus Knoben. Knoben is professor, doctorandus en hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit en is door de KVK gevraagd de cijfers uit het rapport te duiden. “Er zijn er zoveel gestart de afgelopen twee jaar dat je daar eigenlijk een ‘shake-out’ met flink wat stoppers zou verwachten. Dat we dat (nog) niet zien heeft te maken met de lage kosten van het draaiende houden van een webwinkel. Desondanks verwacht ik hier wel een consolidatie de komende tijd.”

Knoben spreekt van een kantelpunt voor het bedrijfsleven. “De coronasteun is afgebouwd, veel ondernemers worstelen nog met de financiële gevolgen van de pandemie. Tegelijkertijd zijn de energiekosten en inflatie torgenhoog. Dat het aantal stoppers en faillissementen oploopt is dan ook geen grote verrassing. Deze trend zal zich naar verwachting de komende maanden voortzetten. De komende maanden gaan spannend worden voor veel ondernemers.”