Afound deze week van start in Duitsland en Oostenrijk

Afound, de outletformule van de H&M Group, gaat morgen van start in Duitsland en Oostenrijk. Het merk meldt dit in een persbericht.

Afound gaat in de landen eerst van start met het online platform. Duitsland en Oostenrijk zullen de derde en vierde markt voor het merk zijn. “We hebben fantastische partners aan onze kant die onze visie en doelen delen. Samen kunnen we de cirkel rond maken en verandering teweegbrengen,” aldus Joanna Hummel, managing director van Afound in het persbericht.

Afound werd in 2018 gelanceerd door de H&M Group. Naast merken uit het portfolio van de groep verkoopt het ook producten van externe partners. Denk aan Filippa K en Adidas De items worden tegen kortingen verkocht die door de partners zelf worden bepaald. De partners verzorgen zelf de bezorging van het product.