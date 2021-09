AfterPay: The State of Online Fashion in 2021

Mode is de grootste productcategorie in e-commerce. Shoppers kopen veel meer dan in andere productcategorieën. Als gevolg daarvan bepaalt Fashion het tempo voor de groei en ontwikkelingen in e-commerce. Maar Fashion is vanwege het selectieve karakter ook kwetsbaar. En seizoensinvloeden zorgen voor onvoorspelbare schommelingen in aankoopgedrag. Tel daar de impact van een wereldwijde pandemie bij op, en de kwetsbaarheid van online Fashion wordt des te duidelijker.

Om e-commerce en modeprofessionals het online modelandschap van vandaag te helpen begrijpen, is AfterPay Insights, het e-commerce kennisplatform van AfterPay, terug met nieuwe analyses van de grootste productcategorie van allemaal. In een gloednieuwe driedelige serie 'The State of Online Fashion in 2021', met analyses van onderzoeksresultaten onder meer dan 100.000 consumenten in Nederland, Duitsland en Noorwegen, gaat AfterPay Insights in op de ontwikkeling van Fashion in de afgelopen anderhalf jaar. Ook wordt een profiel van de Fashion Shopper geschetst en hun eisen en verwachtingen van de online winkelervaring.

Dit zijn de belangrijkste inzichten uit het onderzoek ‘The State of Online Fashion in 2021’:

#1. Online Fashion-aankopen worden gedreven door een groeiend klantenbestand en een hogere aankoopfrequentie.

Deze twee krachten zijn beide waarschijnlijke directe resultaten van de wereldwijde pandemie. De twee krachten variëren in mate van impact gedurende het jaar, maar hebben een vergelijkbaar effect op het aantal online aankopen. Bij het identificeren van langere termijn trends ziet AfterPay Insights dat vooral het online klantenbestand toeneemt terwijl de aankoopfrequentie juist weer afneemt. Als deze trend zich voortzet is het groeiende klantenbestand de komende jaren een belangrijke motor voor de stabiele groei van online Fashion.

#2. Fashion Shoppers zijn meer digitaal onderlegd dan niet-Fashion Shoppers.

Een van de belangrijkste redenen voor hun meer geëvolueerde onlinewinkelgedrag is dat Fashion Shoppers gemiddeld vijf jaar jonger zijn dan niet-Fashion Shoppers. 25% van de Fashion Shoppers is 18-29 jaar oud, en onder de niet-Fashion Shoppers is dit slechts 18%. Fashion Shoppers identificeren zich vaker als vrouw (66%) dan niet-Fashion Shoppers (45%).

#3. Aangezien Fashion Shoppers meer online winkelen, zijn flexibele betalingen essentieel om hun winkelgewoonten te behouden.

Dit betekent dat ze minder traditionele betaalmethoden als creditcards gebruiken en meer Buy Now, Pay Later (BNPL)-oplossingen.

Wil je meer inzichten? Ga naar insights.afterpay.nl .

