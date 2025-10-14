AI in Fashion: Hoe Otrium AI inzet voor robotica en contentcreatie

AI verovert in rap tempo de mode-industrie. Waar het ene bedrijf afwacht, loopt het andere voorop.

Outletplatform Otrium gebruikt kunstmatige intelligentie zowel achter de schermen, in het magazijn, als aan de voorkant, met generatieve AI content. Co-founder Milan Daniels vertelt hoe dit het bedrijf sneller, slimmer en klantgerichter maakt én welke kansen hij ziet voor de toekomst.

1. Hoe kijk je naar AI? Waarvoor zet Otrium kunstmatige intelligentie in?

“Als bedrijf zijn wij enthousiast over de mogelijkheden die AI ons biedt. De ontwikkelingen gaan snel. Voor ons draait het om testen, leren en opschalen wat werkt.”

“We zetten AI nu op twee manieren in. In ons magazijn gebruiken we robotica en automatisering, met onder andere Autostore: een geautomatiseerde pick-and-pack machine die via AI de snelste routes berekent om orders te verzamelen. Dat bespaart kosten en maakt ons sneller voor de klant.”

“Daarnaast zetten we generatieve AI in om producten waar we geen product- of modelfotografie van ontvangen tóch van beelden te voorzien. Dat verbetert de presentatie en verhoogt de conversie. Dat doen we nu zo’n vier maanden, terwijl we de robotica en AI in ons logistieke proces al eerder dit jaar, in april, hebben geïntroduceerd.”

2. Vertel ons meer. Eerst: hoe is de automatiserings- en AI-slag in jullie magazijn tot stand gekomen?

“Die automatiserings- en AI-slag in ons magazijn is technisch heel zwaar en vraagt om samenwerking. We hebben dat samen gedaan met Bleckmann, onze fulfilment partner, met Kardex, de partij die de machines beheert, en met Autostore zelf. Met vier partijen hebben we de installatie gebruiksklaar gemaakt. Daar zit decennia aan ervaring in – Kardex en Autostore doen dit ook bij veel andere bedrijven.”

“Voor ons was het vooral een kwestie van op het juiste moment instappen. Het was een flinke investering en alleen mogelijk omdat we inmiddels de schaal hebben bereikt waarop dit economisch zinvol is - dat was voor ons wel een mijlpaal.”

Otrium Credits: eigendom Otrium

Otrium Credits: eigendom Otrium

3. Welke impact heeft het AI-gestuurde magazijn op jullie operatie gehad? Wat heeft het opgeleverd?

“Het verschil is enorm. We hebben meer capaciteit en minder personeel nodig (de bezetting is met 70 procent naar beneden gegaan). Daarnaast is het fijn dat het magazijnpersoneel minder repetitieve taken hoeven te doen en zoals ik al zei, we de klanten sneller kunnen bedienen.”

“En dan zijn er nog de efficiëntiewinsten: het vrijgespeelde geld investeren we in betere service of in ons marketingbudget. Dat brengt ons dichter bij winstgevendheid.”

“Naast een ordermachine hebben we trouwens ook Genesis, een machine die doosjes inpakt. En binnenkort komt er ook nog een polybagging machine bij: een die producten automatisch in een plastic zak stopt.”

“Tegelijkertijd geldt: elk systeem heeft een eigen leercurve. En waar werken met mensen uitdagingen geeft, geldt dat bij robots evengoed. Soms vallen ze stil en moeten ze weer opnieuw worden aangezet. Die kwetsbaarheid en technische complexiteit hoort er ook bij.“

4. Hoe gebruiken jullie GenAI en welke winst heeft dat opgeleverd?

“Otrium werkt met 250 merken en krijgen jaarlijks 5 miljoen stuks voorraad binnen. Soms ontbreken er modelfoto’s of zijn er geen rechten voor gebruik op third party platforms zoals de onze. Omdat we hoofdzakelijk met restvoorraad werken is de diepte per SKU (uniek item, red.) vaak klein. Daardoor was het voorheen niet rendabel om dure fotografie te regelen. Alleen: zonder modelfoto’s verkoopt een product niet goed. Dankzij GenAI kunnen we dat kostenefficiënt aanbieden en zo de presentatie verbeteren.”

“Ook maken we nu inhouse inspiratiebeelden en campagnes, bijvoorbeeld voor gerichte nieuwsbrieven. Waar traditionele modemerken met de seizoenen werken, hebben wij te maken met continu wisselende producten. GenAI stelt ons in staat daar snel content omheen te bouwen. Dat hadden we manueel nooit op deze schaal kunnen doen. Ook hierop zijn de klantreacties heel positief.”

5. Wat vraagt AI van jullie medewerkers? Ook GenAI brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee..

“De uitdaging met GenAI is dat er voortdurend nieuwe tools en services verschijnen. Dat zorgt voor veel beweging en ook een zekere chaos: je investeert misschien in één oplossing en een maand later komt er een nieuwe versie of een alternatief dat tien keer beter werkt en direct onderdeel is van een grotere suite, zoals bij Google Gemini.”

“Van ons team vraagt dat een enorme flexibiliteit. Niet trouwen met één oplossing, maar steeds opnieuw beoordelen welke tool het beste past bij wat we willen maken. Dat is echt anders dan voorheen, waarbij je één SaaS-oplossing koos en daar jarenlang mee werkte.”

6. Waar liggen volgens jullie de grootste kansen van AI voor de toekomst?

“Er zijn een paar richtingen waar we veel potentie in zien. Sizing is een hele belangrijke. Niet alleen voor ons, maar natuurlijk voor de gehele modesector. Met behulp van AI kunnen we naar meer uniformiteit in maten toe. Denk ook aan leren van retouren en de klant beter maatadvies geven.”

“Een tweede is bewegend beeld. Modelfotografie is nu statisch, maar als dat video’s worden biedt dat nieuwe functionaliteiten, waarbij je kunt draaien of inzoomen. Dat brengt de online ervaring een paar stappen dichter bij die van fysiek winkelen.”

7. Heb je een tip voor andere modebedrijven als het gaat om AI?

“Ik vertel anderen niet graag wat ze moeten doen, maar ik kan wel onze ervaring delen. Otrium is al vroeg begonnen met AI-lookbooks, ook al zagen die er op dat moment nog niet zo overtuigend uit. We wisten dat het snel beter zou worden. Mijn takeaway: wacht niet tot iets perfect is, maar begin op tijd met AI en groei mee met de ontwikkeling. Wie later instapt, loopt het risico achterop te raken en concurrentievoordeel te missen.”

Recent heeft Otrium een nieuw segment gelanceerd: beauty. Daarnaast is het bedrijf weer actief in het VK: die markt wordt nu direct bediend vanuit het flagship warehouse in Almelo.

Volgende week dinsdag (21 oktober) volgt aflevering twee van deze nieuwe interviewreeks. FashionUnited spreekt dan met H&M.

Zet uw bedrijf AI in binnen design, logistiek of voorraadbeheer? Laat het ons weten via tip@fashionunited.com en deel uw ervaringen met de redactie.