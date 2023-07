AI inzetten voor gestroomlijnde bedrijfsprocessen: dit is het perspectief voor retailers en fashionbedrijven

Een rage kunnen we het inmiddels niet meer noemen. ChatGPT, een product van het Amerikaanse bedrijf OpenAI, heeft in 2 maanden tijd 100 miljoen gebruikers gekregen en wordt nu elke dag door 13 miljoen individuele gebruikers gebruikt. Fashionbedrijven en retailers vragen zich af hoe ze de tool kunnen inzetten. Om dat te bepalen moeten we volgens Eric van der Craats, Sales Manager bij ERP-softwarepartner TCOG Nederland, kijken naar de voordelen van kunstmatige intelligentie (AI), het fundament van ChatGPT. “AI is onder andere in staat bepaalde taken en processen te automatiseren, patronen te herkennen, voorspellingen te doen en grote hoeveelheden data te analyseren, interpreteren en daarop te acteren.” Vooral met dat laatste valt echt iets te winnen.

AI als voorspeller en adviseur

AI gaat inmiddels zover dat het zelf kan nadenken en voorspellen. Volgens Van der Craats gaat die technologie steeds meer een rol spelen in ons professionele leven. “Specifiek in fashion kan dat heel mooi worden toegepast, want die sector heeft altijd vooropgelopen op het gebied van innovatie en technologie. Het is een snel veranderende industrie en AI kan een rol spelen in het voorspellen van bepaalde trends of in het optimaliseren van processen in een ERP systeem zoals Microsoft Dynamics 365 Business Central.” Als voorbeeld noemt hij de impact van AI op goed voorraadbeheer in een crisissituatie. Zo kan AI mogelijk veel sneller dan mensen aangeven dat er een nieuwe virusuitbraak komt, zodat u als fashionbedrijf of retailer daarop kunt anticiperen en bijvoorbeeld snel kunt inzetten op online.

Ook in een normale, gezonde businesscontext kunnen AI-tools de fashionindustrie helpen, bijvoorbeeld door alle data die op social media staat te analyseren. Door te kijken naar consumentengedrag, dus wat zij kopen en wat op een bepaald moment populair is, kunnen toekomstige trends beter in kaart worden gebracht. Van der Craats: “Misschien wilt u wel gaan voorspellen welke stijl of kleur in de mode gaat zijn, zo kunt u veel beter uw aanbod afstemmen op de toekomstige trends.” AI is ook in staat om te adviseren bij designdilemma’s. Duurzaamheidsoverwegingen horen daar volgens Van der Craats ook bij. “Dat is nu natuurlijk een heel belangrijk topic binnen de fashion, omdat het een van de meest vervuilende industrieën is. Met AI kunt u de hele supply chain optimaliseren om bijvoorbeeld transportkosten en opslagkosten te verlagen en uw CO2-uitstoot te minimaliseren.”

AI voor procesoptimalisatie

Hoe al die intelligente scenario’s er precies uit gaat zien in uw ERP systeem is volgens Van der Craats nog koffiedik kijken. Veel is nog in ontwikkeling, al gaat dit wel enorm snel. Wat er nu al standaard kan binnen ERP systeem Business Central, is het automatisch door AI genereren van productomschrijvingen. “Stel, u heeft in uw ERP systeem een paar schoenen staan van zwart leder met een speciaal stiksel, dan kan AI op basis van die kenmerken een hele wervende productomschrijving van dat artikel gaan maken, die u dan weer op uw webshop kunt gebruiken”. Die update is in de laatste release van Microsoft Dynamics 365 Business Central verwerkt en het wordt nu wereldwijd uitgerold. “Microsoft is wereldwijd de eerste ERP leverancier die AI echt toepast,” aldus Van der Craats, “dus dat is echt een groundbreaking paradigmashift in de ontwikkeling van ERP systemen. We gaan in de toekomst het verschil zien tussen 'domme' softwaresystemen zonder AI die enkel acteren als transactiesystemen, en systemen met AI die slimmer zijn en daardoor echt meerwaarde hebben voor uw bedrijf.”

Volgens de software-expert zijn er al meer concrete opties in de maak, al is het nog onduidelijk wanneer die precies op de markt komen. Daaronder valt bijvoorbeeld het volledig integreren van OpenAI binnen Microsoft 365 (voorheen: Office365). Een tool zoals ChatGTP wordt dan geïntegreerd in andere Microsoft-services zoals Outlook waardoor het de gebruiker kan helpen om een e-mail te schrijven, bijvoorbeeld als reactie op een klacht. Als u Business Central gebruikt als ERP systeem, kunt u straks misschien ook aan AI vragen hoe u een inkooporder vastlegt of een correctieboeking doet. “Ik ben heel benieuwd waar deze ontwikkeling naartoe gaat”, zegt Van der Craats. "Stel, u heeft een bijzonder proces dat u middels software wilt ondersteunen en wilt integreren in Business Central. AI zou dan in de toekomst wellicht geheel automatisch een softwareoplossing voor u kunnen maken met bijvoorbeeld Power Apps, ook onderdeel van het Microsoft Ecosysteem.”

Webinar: Voeg AI toe aan uw bedrijfsprocessen

Binnenkort geeft TCOG, samen met AI partner WAIR, het gratis webinar ‘Voeg AI toe aan uw bedrijfsprocessen’ om te laten zien hoe AI u bijvoorbeeld kan helpen om automatisch elke dag de replenishment parameters van uw winkelvoorraad aan te passen.

Als retailer of fashionbedrijf kunt u uw succeskansen vergroten door de kracht van AI-tools in te zetten, en daarbij is een sterke softwarepartner absoluut een must. Experts zoals TCOG houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en kunnen u helpen om de beste oplossingen voor u te verkennen.