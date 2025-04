Algemene vergadering LVMH: Focus op kwaliteit boven groei

Kwaliteit boven groei ten koste van alles, de wens om een vrijhandelszone met de Verenigde Staten te creëren en een positieve stemming voor het aanblijven van Bernard Arnault tot zijn 85e: dit zijn de enkele aankondigingen van de algemene vergadering van luxeconcern LVMH, die op donderdag 17 april 2025 plaatsvond in het Carrousel du Louvre.

De belangrijkste aankondiging was de komst van Jonathan Anderson bij Dior Hommes. Dit werd door Bernard Arnault zelf aangekondigd tijdens de vragenronde aan het einde van de algemene vergadering, voorafgaand aan de stemmingen. Meer details zijn op dit moment niet bekend.

De belangrijkste cijfers van 2024 stonden centraal tijdens de vergadering: een omzet van 86.153 miljard euro (plus 1 procent ten opzichte van 2023), een brutomarge van 59.277 miljard, 10 miljard aan beschikbare cashflows (een stijging van 29 procent ten opzichte van 2023) en 5,5 miljard aan investeringen.

Cécile Cabanis, adjunct-financieel directeur, gaf de volgende toelichting op de resultaten: “Met 1 procent organische groei blijven de verkopen stabiel. Er is echter een daling van de winst en marges op wijnen en gedistilleerde dranken, en verliezen op DFS, die gelukkig worden gecompenseerd door Sephora.”

“Niet meer denken in groei en omzet, maar in de vooruitgang van productlijnen”, aldus Bernard Arnault

Bernard Arnault becommentarieerde vervolgens punt voor punt de resultaten van de merken van de groep, waarbij hij benadrukte dat mode en lederwaren 48 procent van de omzet uitmaken. De algemeen directeur sprak vervolgens over de vooruitzichten van zijn groep. “2025 is onrustig begonnen als gevolg van de geopolitieke en economische situatie, potentiële douanerechten en de verergering van crises.”

Op wat hij 'conjuncturele gebeurtenissen' noemt, en niet 'structurele', antwoordde hij: “We moeten de banaliteit van luxe vermijden. We willen dat deze groep zo begeerlijk mogelijk blijft, zelfs als dat betekent dat we iets minder groeien. We blijven de productie beheersen met onze waarden van uitmuntendheid. Als we groei wilden realiseren bij Louis Vuitton, zouden we simpelweg op een knop hoeven te drukken.”

En hij citeerde Loro Piana als voorbeeld: “Hoe kleiner de merken, hoe meer ze zich richten op een welvarende en niet-aspirerende clientèle. Zo laat Loro Piana een sterke groei zien met 95 procent welvarende klanten.”

Het onderwerp douanerechten benaderd vanuit een vrijhandelszone

De Verenigde Staten vertegenwoordigen 25 procent van de marktaandelen. De dreiging van douanerechten was dan ook een belangrijk gesprekspunt tijdens deze algemene vergadering. “We moeten proberen de kwestie van de douanerechten op te lossen door een vrijhandelszone te creëren met de grootste markt ter wereld,” benadrukte de algemeen directeur. “Het is niet gemakkelijk, omdat Europa wordt geleid door een bureaucratie die onze sectoren benadeelt. Als we hier niet in slagen, zal het de schuld van Brussel zijn en zullen we onze productie moeten verhogen voor de merken Louis Vuitton en Tiffany, die productieateliers in de Verenigde Staten hebben.”

Deze toespraak was bedoeld om de aanwezige aandeelhouders gerust te stellen, waarna ze massaal “ja” stemden op de 28e resolutie. Deze resolutie betrof de wijziging van de statuten om de leeftijdsgrens van de voorzitter van de raad van bestuur en de algemeen directeur, in dit geval Bernard Arnault, vast te stellen op 85 jaar.