Jonathan Anderson nieuwe creatief directeur bij Dior Men

Parijs - Ontwerper Jonathan Anderson zal de volgende mannenmodeshow van Christian Dior leiden, die gepland staat voor komende juni. Dit maakte Bernard Arnault, algemeen directeur van het Franse luxeconcern LVMH, donderdag bekend tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van de groep.

“Ik kan u mededelen dat de volgende mannenmodeshow van Christian Dior, die in de maand juni zal plaatsvinden, wordt gecreëerd door Jonathan Anderson”, aldus Bernard Arnault, die werd gevraagd naar de naam van de opvolger van Kim Jones, voormalig directeur van de creaties van Dior Homme. Anderson heeft onlangs het Spaanse modehuis Loewe verlaten, dat eigendom is van LVMH.

Anderson zat 11,5 jaar als creatief directeur op de stoel bij Loewe, waarin hij de uitstraling, essentie en creatieve codes van het eeuwenoude huis volledig wist te revitaliseren. De Britse modeontwerper sprak lovend over het Spaanse modehuis en zowel de directie van het modehuis als LVMH uiten hun waardering voor Andersons werk.

Over Andersons volgende bestemming werd al snel gespeculeerd dat hij zou worden benoemd tot nieuwe creatief directeur van Dior. Beide partijen gaven hier destijds geen commentaar op. Nu is duidelijk dat de Britse modeontwerper dus niet in de schoenen treedt van Maria Grazia Chiuri, maar het roer van Kim Jones overneemt, die in januari bekendmaakte het modehuis te verlaten.

Dit artikel is tot stand gekomen door bijdragen van AFP en Sylvana Lijbaart.