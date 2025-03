Jonathan Anderson stapt op als creatief directeur van Loewe

Na aanhoudende geruchten heeft de Noord-Ierse ontwerper Jonathan Anderson aangekondigd dat hij stopt als creatief directeur van het Spaanse modehuis Loewe. Hij bekleedde deze functie de afgelopen 11,5 jaar, waarin hij de uitstraling, essentie en creatieve codes van het eeuwenoude huis, opgericht in Madrid in 1846, volledig wist te revitaliseren.

De Britse modeontwerper maakte zijn vertrek zelf bekend via een persoonlijke brief op zijn sociale media. Hierin blikt hij terug op zijn tijd als creatief directeur van Loewe, waar hij in 2013 de taak kreeg om de creatieve en designafdeling van het Madrileense modehuis te leiden. Hij volgde Stuart Vevers op, die van juli 2007 tot juni 2013 creatief directeur was, waarna hij vertrok naar het Amerikaanse Coach. Anderson bevestigt het einde van zijn 'hoofdstuk' als creatief directeur van Loewe.

"Elf jaar geleden kreeg ik de ongelooflijke kans om een hoofdstuk te schrijven in een verhaal dat al 179 jaar oud is." Na zijn aanstelling door LVMH, het Franse luxeconcern dat sinds 1996 eigenaar is van het Spaanse modehuis, vond hij 'vanaf mijn eerste dag bij Loewe zielsverwanten in de ontwerpstudio en het atelier, wiens talenten onovertroffen waren en nog steeds zijn'. "Bedankt voor het delen van jullie kunst." Anderson vervolgt: "De afgelopen elf jaar heb ik het geluk gehad omringd te zijn door mensen met de verbeelding, vaardigheden, vasthoudendheid en vindingrijkheid om 'ja' te zeggen tegen al mijn ambitieuze ideeën." Terugkijkend realiseert hij zich dat een merk niet wordt gebouwd in de eerste modeshow, of zelfs in het eerste jaar, maar langzaam, seizoen na seizoen, jaar na jaar, op basis van wat goed is voor het merk.

Over zijn bijdrage aan Loewe zegt Anderson: "Een van de prestaties waar ik het meest trots op ben, is de lancering van de ‘Craft Prize’, een prijs voor vakmanschap waarmee we een platform hebben gecreëerd dat ambacht in al zijn facetten ondersteunt en zichtbaar maakt: jonge makers, oude meesters en nieuwe ideeën." Hij bedankt het team van de stichting, de juryleden en het panel van experts voor hun tijd en toewijding. De prijs is voortgekomen uit Andersons creatieve visie voor Loewe, een merk dat hij vanaf dag één wilde positioneren als cultureel merk, gebaseerd op vertrouwen en de generositeit van kunstenaars, ambachtslieden, privécollecties, stichtingen, musea en galeries.

Tot slot bedankt Anderson iedereen die hem en zijn visie heeft gesteund, en alle mensen die elke modeshow mogelijk hebben gemaakt. Hij bedankt ook degenen die hebben deelgenomen aan campagnes, artikelen hebben geschreven, items hebben gekocht of gewoon de berichten leuk vonden. "Jullie hebben het mogelijk gemaakt." De Britse ontwerper sluit af: "Men zegt dat aan al het goede een einde komt, maar ik ben het daar niet mee eens. Terwijl mijn eigen hoofdstuk ten einde loopt, zal het verhaal van Loewe nog vele jaren doorgaan, en ik zal het met trots volgen."

Jonathan Anderson verlaat Loewe

Na de uitgebreide brief van de voormalig creatief directeur van Loewe, heeft zowel de directie van het modehuis als het internationale concern LVMH de aankondiging bevestigd. Beide partijen uiten hun waardering voor Andersons werk van de afgelopen 11 jaar. Net als Anderson zelf, geven ze geen details over de toekomstige koers van Loewe en de ontwerpafdeling. Geruchten over een mogelijke benoeming van Anderson tot nieuwe creatief directeur van Dior worden door geen van de partijen bevestigd of ontkend. De communicatie rept niet over het volgende creatieve hoofdstuk van Loewe, noch over de toekomst van de Noord-Ierse ontwerper.

Pascale Lepoivre, sinds 2016 CEO van Loewe, zegt in een verklaring: "Ik ben Jonathan Anderson ontzettend dankbaar voor de elf jaar creativiteit, passie en toewijding die hij aan Loewe heeft gegeven. Met hem als creatief directeur heeft het huis nieuwe hoogten van internationale erkenning bereikt." Ze noemt de 'Puzzle'-tas, die zijn tiende verjaardag viert, als een icoon en een verwijzing naar de codes van het merk die hij heeft gecreëerd, gebaseerd op vakmanschap. "Deze zullen voortleven als zijn nalatenschap."

Sidney Toledano, de historische CEO van de modeafdeling van LVMH en strategisch adviseur van Bernard Arnault, de voorzitter en CEO van LVMH, voegt toe: "Ik heb het genoegen gehad om met enkele van de grootste artistiek directeuren van de afgelopen tijd te werken en ik beschouw Jonathan Anderson als een van de besten. Wat hij aan Loewe heeft bijgedragen, gaat verder dan creativiteit. De afgelopen 11 jaar heeft Anderson een rijk en eclectisch universum gebouwd met sterke wortels in vakmanschap, waardoor het huis na zijn vertrek nog lang kan bloeien."