Alibaba doet voor het eerst geen concrete uitspraken over omzet Singles’ Day

Chinese online retailer Alibaba doet voor het eerst geen uitspraken over de omzet die is behaald tijdens Singles’ Day. Singles’ Day is een shoppingfeest dag die elk jaar op 11 november valt. Alibaba pakt hier elk jaar groot mee uit en genereert normaal gesproken miljarden aan euro’s.

Alibaba laat in een persbericht wel weten dat de resultaten van het shoppingfeest dit jaar in lijn liggen met die van vorig jaar ‘ondanks macro-economische moeilijkheden en Covid-gerelateerde gevolgen’. In 2021 behaalde de retailer een omzet van 73,5 miljard euro tijdens het shopfestijn.

In andere jaren maakte Alibaba gretig bekend hoeveel omzet er werd behaald in de eerste dertig minuten van 11 november. Ook wanneer een record van het voorgaande jaar werd verbroken, werd dit gemeld door Alibaba.