'Alibaba Group investeert in Koreaans modeplatform Ably met oog op Europese uitbreiding'

Alibaba Group, het moederbedrijf van onder andere Alibaba, AliExpress, Tmall en Taobao, investeert 68 miljoen euro (100 miljard won) in het Koreaanse online modeplatform Ably. De investering richt zich op de wereldwijde uitbreiding van het platform, met een nadruk op de VS, Europa en Azië. Dit meldt de Aziatische pers, waaronder Korean JoongAng Daily en Tech in Asia. Het is de eerste buitenlandse investering in Ably en markeert tevens de eerste keer dat Alibaba een belang neemt in een Koreaans e-commerceplatform.

Samenvatting Alibaba investeert 68 miljoen euro in het Koreaanse modeplatform Ably.

Deze investering is gericht op de wereldwijde expansie van Ably, met focus op de VS, Europa en Azië.

De investering is strategisch voor Alibaba's internationale groei en versterkt Ably's positie in de markt.

Ably, opgericht in 2018, richt zich voornamelijk op damesmode. Het platform heeft volgens markttracker WiseApp 8,78 miljoen maandelijks actieve gebruikers (cijfers van oktober 2023). Begin 2024 noteerde het bedrijf een jaarlijkse omzet op 1 biljoen won. Naast Ably beheert het moederbedrijf ook andere modeplatforms, zoals 4910 voor herenmode en Amood voor damesmode. Deze platforms zijn actief in Korea en Japan. Alibaba beschouwt de investering in Ably als een strategische stap voor verdere groei in Europa, de VS en andere Aziatische markten.

Deze investering in Ably, waarbij het Chinese bedrijf een belang van 5 procent heeft verworven, maakt deel uit van Alibaba Group's bredere strategie om internationaal uit te breiden. Daarnaast gaat Alibaba al enkele jaren onder de naam Alibaba E-Commerce Business Group, het geïntegreerde platform van onder andere Taobao, Tmall, AliExpress, het tweedehandsplatform Idle Fish en het nieuwe e-commerceplatform voor luxemerken Lazada de concurrentie aan met rivalen zoals Pinduoduo (moederbedrijf van Temu) en ByteDance (moederbedrijf van TikTok).

"Alibaba heeft een solide pijplijn voor [Ably] om te gebruiken en uit te breiden naar Europa en andere landen in Azië," aldus het bedrijf in een verklaring aan Korean JoongAng Daily. Wat de investering precies voor Ably betekent, is nog niet duidelijk. Alibaba’s infrastructuur en wereldwijde netwerk zouden het Koreaanse platform de mogelijkheid bieden om Koreaanse mode in Europa te introduceren en tegelijkertijd bij te dragen aan een vernieuwde digitale ervaring voor Europese consumenten.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Alibaba Group voor nadere informatie, maar het bedrijf heeft nog geen reactie gegeven.