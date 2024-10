Lazada van Alibaba Group zet in op Europese modebedrijven

Lazada, het e-commerceplatform van Alibaba Group Holding Ltd., richt zich op samenwerking met Europese modemerken om Aziatische concurrenten af te weren en een ambitieuze doelstelling van 100 miljard dollar aan e-commercevolume tegen 2030 te realiseren, zo blijkt uit een persbericht. Het platform heeft recentelijk LazMall Luxury geïntroduceerd tijdens een evenement in Milaan en werft producten van grote Europese merken voor het platform. Onder hen waren Armani, Dolce & Gabbana, Ferragamo en Tod's.

“Ons doel is om Italiaanse en Europese luxemerken te verbinden met meer dan 300 miljoen potentiële klanten in Zuidoost-Azië, terwijl we tegelijkertijd de authenticiteit en kwaliteit van deze hoogwaardige producten waarborgen,” aldus het management in een persbericht aan FashionUnited. Dit initiatief maakt deel uit van Alibaba's internationale digitale handelsstartegie. Deze strategie is onderdeel van een bredere campagne om Aziatische concurrenten zoals de e-commerce marktplaatsen Sea Ltd.'s Shopee en ByteDance Ltd.'s TikTok af te troeven.

Lazada beweert dat het merken meer controle biedt over hun prijsstelling en marketingstrategieën dan veel concurrenten. CEO Jason Chen wijst op Alibaba’s Tmall Luxury Pavilion, dat in 2017 werd gelanceerd en nu ongeveer 200 merken huisvest. “Als een merk een eigen online winkel op ons platform opent, hebben ze volledige controle over hun operaties, van prijzen tot logistiek. Dit is vooral belangrijk voor modehuizen die hun verkoopproces zelf willen beheren,” voegt hij toe.

LazMall, dat in 2018 is opgericht, werkt samen met meer dan 32.000 lokale en internationale merken en bedient meer dan 160 miljoen actieve gebruikers per maand. Het platform heeft meer dan 1 miljoen verkopers in de regio en biedt consumenten garantie op productauthenticiteit en een retourbeleid van 30 dagen.

“Ik ben enthousiast over de kansen die de snelgroeiende Zuidoost-Aziatische markt biedt. Lazada positioneert zich als een vooraanstaand platform voor exclusieve en hoogwaardige producten. Europese merken kunnen hun exportstrategieën verbeteren en hun zakelijke kansen uitbreiden in deze bloeiende regio, waarbij ze inspelen op de behoeften van de groeiende middenklasse. Met een sterke focus op authenticiteit en gepersonaliseerd winkelen creëert LazMall een vertrouwd ecosysteem voor zowel merken als consumenten,” benadrukt Chen.

Lazada en AliExpress zijn de belangrijkste onderdelen van Alibaba's activiteiten buiten China en behoren tot de snelstgroeiende divisies van het bedrijf.