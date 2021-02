Allbirds investeert 2 miljoen dollar in innovatief materiaalbedrijf Natural Fiber Welding Inc.

Schoenenmerk Allbirds investeert 2 miljoen dollar in Natural Fiber Welding Inc., zo kondigt het aan in een persbericht. Allbirds lanceert daarnaast in samenwerking met het bedrijf Plant Leather, een 100 procent natuurlijk en plantaardig alternatief voor leer, aldus het persbericht.

Plant Leather is gemaakt van plantaardige olie, natuurruber en andere biologische ingrediënten, aldus het bericht. Het materiaal wordt geproduceerd met 40 keer minder CO2-uitstoot dan leer en 17 keer minder uitstoot dan plastic kunstleer.

“Modebedrijven hebben te lang vertrouwd op vervuilende synthetische stoffen en niet-duurzaam leer met meer aandacht voor snelheid en kosten dan het milieu,” zegt Joey Zwillinger, medeoprichter en co-CEO van Allbirds, in het bericht. “Natural Fiber Welding maakt schaalbare, duurzame alternatieven voor leer en dat met de potentie om een baanbrekende CO2-reductie van 98 procent teweeg te brengen. Ons partnerschap met NFW en de geplande invoering van Plant Leather op basis van hun technologie is een belangrijke stap in onze missie om aardolie uit de mode-industrie te weren.”