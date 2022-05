Allbirds stapt wholesale in met Zalando en Public Lands

Lifestyle merk Allbirds heeft de eerste wholesalepartners gevonden in Zalando en Public Lands, zo melden Retaildive en Sourcing Journal. Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat Allbirds zou beginnen met wholesale.

De partnerschappen werden door Allbirds CEO Joey Zwillinger aangekondigd tijdens een call met de aandeelhouders na de publicatie van de kwartaalcijfers, aldus Retaildive. Zalando is de wholesalepartner in Europa en Public Lands in de Verenigde Staten. Op korte termijn zullen er nieuwe wholesalepartnerschappen nog worden aangekondigd.

Allbirds, Inc. kondigde eerder deze week de resultaten voor het eerste kwartaal aan. De omzet steeg met 26 procent naar 59,5 miljoen euro. Daarbij kwam de brutowinst ook 26 procent hoger uit op een bedrag van 30,8 milljoen euro.