Allbirds verkleint nettoverlies en breidt uit naar de Benelux met nieuwe distributieovereenkomst

Allbirds, Inc. heeft zijn financiële resultaten over het tweede kwartaal van 2024 gedeeld. Ten opzichte van een jaar geleden is de omzet van het bedrijf gedaald en het nettoverlies verkleind. Het bedrijf kondigt distributieovereenkomsten aan met twee nieuwe regio's.

De omzet van Allbirds is met 27 procent gedaald tot 52 miljoen dollar (47,5 miljoen euro). Volgens het bedrijf vallen de omzetcijfers binnen de prognoses. Het bedrijf geeft aan rekening te hebben gehouden met factoren zoals "lagere eenheidsverkopen en geplande sluitingen van winkels."

De EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) van Allbirds bedraagt een verlies van 13,7 miljoen dollar (12,5 miljoen euro), een verbetering van 24,9 procent vergeleken met vorig jaar. Daarnaast is het nettoverlies van het bedrijf, dat vorig jaar 29 miljoen dollar bedroeg, nu verkleind tot 19 miljoen dollar (17 miljoen euro).

Allbirds sluit nieuwe distributieovereenkomsten

Daarnaast meldt het bedrijf in zijn tweede kwartaalverslag dat het een ommekeer wil maken naar groei. Daarom heeft het distributieovereenkomsten ondertekend met de regio’s Benelux en Scandinavië. Het bedrijf heeft namelijk meer internationale distributieovereenkomsten getekend, wat heeft bijgedragen aan lagere verkoopkosten in regio's zoals Canada, Australië en Azië.

Tot slot spreekt CEO Joe Vernachio zijn optimisme uit. "We zijn verheugd om een ​​nieuw kwartaal van operationele en financiële vooruitgang te melden." Hij voegt daaraan toe prioriteit te geven aan “geweldige producten maken, boeiende verhalen vertellen en klanten een boeiende winkelervaring bieden."