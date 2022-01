Alle winkels mogen weer open, zonder afspraaksysteem maar met afstand en mondkapjes

De Nederlandse detailhandel mag de deuren zaterdag weer openen voor klanten. Dat bevestigt minister-president Rutte tijdens een persconferentie. De winkels mogen overdag open tot 17.00 ‘s middags. Supermarkten en andere essentiële winkels sluiten uiterlijk om acht uur. Voorwaarde voor het openen van niet-essentiële winkels is wel dat iedereen daar een mondkapje draagt, er anderhalve meter afstand wordt gehouden en er een maximaal één klant per vijf vierkante meter wordt toegelaten.

De minister-president kondigt ook nog andere versoepelingen aan. Op het mbo, hbo en de universiteit mag weer op locatie les worden gegeven. Daarmee is nu het hele onderwijs heropend. Contactberoepen, waaronder kappers, mogen weer klanten ontvangen. Ook is sporten en cultuurbeoefening (zoals muziek of dansen) straks weer toegestaan. Wanneer dat binnen gebeurt, is een coronatoegangsbewijs nodig. Tot slot gaat het advies voor de maximale groepsgrootte en het aantal mensen dat men thuis mag ontvangen omhoog naar vier.

Ernst Kuipers treedt vandaag als minister van Volksgezondheid voor het eerst op tijdens de persconferentie. Hij benadrukt het belang van het naleven van de afstandsmaatregelen in winkels, evenals de noodzaak tot het dragen van - idealiter medische - mondkapjes op bovengenoemde binnenlocaties en overal waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden.

Horeca, evenementensector en cultuursector blijven nog even dicht

De horeca, evenementensector en cultuursector moeten voorlopig nog gesloten blijven. De dreiging van de omikron-variant is nog altijd groot, aldus de minister-president, en de besmettingscijfers lopen nog altijd op. “Niet alles kan tegelijkertijd open,” aldus de minister-president. “Dat is niet eerlijk, maar ik hoop op begrip.” De steunpakketten voor deze sectoren lopen in het eerste kwartaal door, onderstreept Rutte.

Inretail positief over versoepelingen

Brancheorganisatie Inretail is ‘erg positief’ over het besluit van het kabinet om de winkels te heropenen. “Het leven wordt morgen een beetje meer normaal nu winkels van de pauzestand gaan. Dat is goed nieuws voor consumenten en ondernemers.” Wel vindt de organisatie het ‘wrang’ dat andere sectoren nog niet open mogen. “Ook de horeca en cultuur hunkeren om open te gaan. Het zijn cruciale sectoren voor levendige kernen en winkelgebieden.”

Voor 25 januari staat een nieuw weegmoment gepland. Dan kijkt het kabinet allereerst naar de mogelijke heropening van de horeca en de cultuur- en evenementensector.