Alles wat de mode-industrie moet weten over de klimaattop in Dubai

Nu de COP28 van het VN-klimaatbureau UNFCCC ten einde loopt, blikt FashionUnited terug op alle opmerkelijke gebeurtenissen die gedurende de afgelopen twee weken hebben plaatsgevonden – en waarvan velen hoopten dat die bepalend zouden zijn voor de duurzame toekomst van mode. De klimaattop van dit jaar, gehouden in Dubai, bracht afgevaardigden van 199 partijen samen om de missie voort te zetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Onder de aanwezigen en deelnemers bevond zich een groot aantal individuen uit de mode-industrie. Allemaal hoopten ze hun steentje bij te dragen bij dergelijke besluitvorming door middel van paneldiscussies, presentaties en nieuw opgerichte partnerschappen in de hoop mogelijke oplossingen naar voren te brengen.

ASBCI, N Brown en Style 3D bespreken COP-verwachtingen

Gesprekken over de rol van mode tijdens de klimaattop begonnen al voorafgaand aan het evenement. Een webinar georganiseerd door Style 3D, een bedrijf gespecialiseerd in modeoplossingen, riep de vraag op: “Wat hoopt de mode-industrie dit jaar te bereiken met COP28?” Het was aan deelnemers Gary Know, vicevoorzitter van de Association of Suppliers to the British Clothing Industry (ASBCI), en Joseph Mountain, hoofd duurzaamheid bij de Britse e-tailer N Brown, om daar een antwoord op te formuleren. Het duo sprak beiden over de behoefte aan feedback van consumenten en over concrete actie als het gaat om het bereiken van doelen, maar ook over het ‘terugschalen’ van de industrie om duurzame groei op de lange termijn te garanderen.

Europees Parlement bespreekt verschuiving naar duurzame producten

Een paar dagen voorafgaand aan COP28 waren soortgelijke discussies al gaande in het Europees Parlement, waar sleutelfiguren uit de mode-industrie van de EU bijeenkwamen voor het evenement ‘Fashionscapes of Transformation’ . De deelnemers onderstreepten niet alleen de rol van mode bij het nakomen van het Klimaatakkoord van Parijs, maar benadrukten ook het belang van het uitfaseren van fossiele brandstoffen in modegerelateerd beleid. Als reactie op deze onderwerpen zei Alessandra Moretti, lid van het Europees Parlement: “Ik ben ervan overtuigd dat de mode-industrie een voorbeeld kan zijn voor andere industrieën bij het nemen van beslissende maatregelen, in lijn met de mondiale klimaatdoelstellingen. In het bijzonder nu in de aanloop naar COP28, maar ook in het licht van de aankondiging van het Europees Parlement vorige week om een uitfasering van fossiele brandstoffen in te voeren. De verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten, waarvan ik de eer heb de rapporteur te zijn, speelt een cruciale rol op deze weg en bij het omvormen van de mode-industrie in de richting van duurzaamheid.”

Bestseller en H&M Group gaan investeren in offshore windproject in Bangladesh

Samenwerking vormt een belangrijk onderdeel van de klimaatconferentie. Dat bleek uit een gezamenlijke overeenkomst van leiders uit de mode-industrie om het eerste offshore windproject in Bangladesh te financieren. Het Deense modegroep Bestseller en de Zweedse fast fashion-gigant H&M Group hebben een deal gesloten met Global Fashion Agenda (GFA) en ontwikkelaar Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) in een poging ‘de beschikbaarheid van hernieuwbare energie aanzienlijk te vergroten’ in productieland Bangladesh.

Het project bevindt zich vooralsnog in de beginfase van de ontwikkeling en zal naar verwachting in 2028 van start gaan. De gerapporteerde capaciteit van het project zal ongeveer 500 megawatt zijn. Daarmee zal Bangladesh worden ondersteund bij het bereiken van zijn doel om tegen 2041 veertig procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen te halen. De CEO van Bestseller, Anders Holch Povlsen, zei in een persbericht over het initiatief: “Met de belofte om aanzienlijk te investeren in het offshore windpark in Bangladesh, kunnen we de beschikbaarheid van hernieuwbare energie in een van onze belangrijkste productielanden ondersteunen en ernaar streven de klimaatemissies van onze toeleveringsketen te verlagen. Dit is een verantwoordelijkheid die we delen met de wereldwijde mode-industrie, en we moedigen andere modebedrijven aan om deze kansen met ons te delen.”

Credits: Public Opinion, Fossil Fuel Fashion Campaign.

Klimaatactivist lanceert samen met Vogue Arabia de ‘We Wear Oil’-campagne

Als reactie op de controversiële beweringen van COP28-president Sultan Al Jaber, die suggereerde dat er ‘geen wetenschappelijk bewijs’ is dat de noodzaak van het uitfaseren van fossiele brandstoffen te ondersteunt, maakte de Iraans-Amerikaanse activiste Sophia Kianni gebruik van sociale media om een campagne te delen. Met deze ‘We Wear Oil’-campagne wil ze het bewustzijn vergroten van de intrinsieke link tussen mode en schadelijke stoffen. Kianni’s ‘We Wear Oil’-initiatief werd opgericht naast de Fossil Fuel Fashion Campaign en Vogue Arabia. De campagne roept de industrie op om verantwoordelijkheid te nemen voor de beloften die zijn gedaan in het Klimaatakkoord van Parijs, met als ultieme doel om materialen te weren die zijn gemaakt met op fossiele brandstoffen gebaseerde vezels. Op beelden en video’s uit de campagne is te zien hoe Kianni onder de ‘olie’ zit terwijl ze spreekt over het gebruik van synthetische stoffen en de schade die deze hebben veroorzaakt – en nog altijd veroorzaken – aan het milieu.

Het Sustainable Market-concept van Stella McCartney op COP28

De Britse ontwerper Stella McCartney presenteerde haar Sustainable Market-concept op COP28. Met dit concept borduurt ze voort op haar inspanningen om de aanwezigheid van duurzame start-ups en circulaire oplossingen te versterken – getuige eerder ook haar show in september tijdens Paris Fashion Week. Het tentoonstellingsachtige concept, dit keer ‘Innovating Tomorrow’s Solutions’ genoemd, belichtte vijftien pioniers van de volgende generatie. Het betrof onder andere producenten van plantaardige alternatieven en een platform voor regeneratieve landbouw, waarvan sommige al langer partners zijn van het gelijknamige merk van McCartney. Tijdens het evenement sprak de ontwerper verder over de belangrijkste resultaten die in haar laatste Impact Report zijn gepubliceerd, maar ook over de details van een nieuwe PETA-campagne en over de lancering van een biologisch gerecycled parka-jack, gemaakt in samenwerking met Protein Evolution.

Credits: Stella McCartney.

Fashion Revolution eist verdere transparantie voor productie, doelstellingen en regelgeving

COP28-deelnemer Fashion Revolution was dit jaar een prominente deelnemer aan het klimaatevenement. Hoewel de organisatie regelmatig het podium betrad om haar stem te laten horen, zette zij het gesprek ook buiten het evenement voort. In een open brief riep beleids- en onderzoeksmanager Liv Simpliciano zowel modemerken als beleidsmakers op om ervoor te zorgen dat transparantie en bedrijfsverantwoordelijkheid op het gebied van milieu- en mensenrechtenkwesties op bredere schaal worden aangepakt. Hetzij door bindende regelgeving, hetzij door de toegang tot informatie te bevorderen.

Simpliciano bekritiseerde het huidige gebrek aan actie als het gaat om het ontmoedigen van nieuwe projecten op het gebied van fossiele brandstoffen. Ook uitte hij kritiek op het feit dat de modewereld vaak geneigd is om de klimaattop en andere platforms te gebruiken om ‘glanzende’ nieuwe verplichtingen te schetsen die later hun tijdsbestek overschrijden of niet communiceren wat ze daadwerkelijk bereiken. Ze voegde eraan toe: “Bij gebrek aan openbaar bewijsmateriaal, is het moeilijk te snappen of de mode-industrie de zaken omdraait. We hebben niet meer toezeggingen nodig – we hebben meer vooruitgang nodig.”

GFA presenteert de vooruitgang van de industrie richting netto-nul

In het licht van deze vraag naar meer transparantie, lijkt het erop dat enkele toonaangevende organisaties in de sector dit al in acht nemen. Global Fashion Agenda (GFA) gebruikte zijn platform op COP28 om de vooruitgang die de industrie heeft geboekt op weg naar een netto-nultoekomst te benadrukken, tijdens de tweede editie van The GFA Monitor. Uit gegevens verzameld door de GFA blijkt dat de meerderheid van de 900 deelnemers de afstemming van de sector op de 27 door de organisatie voorgestelde actiegebieden ondersteunt. Maar waar 88 procent van de respondenten beweerde doelen te hebben gesteld om verantwoordelijke inkooppraktijken toe te passen, bevestigde slechts 63 procent de voortgang met betrekking tot deze doelen te meten. Dit ondanks het feit dat merken en leveranciers hun steun uitten om op dit gebied tot een overeenstemming te komen.

Credits: Global Fashion Agenda.

LVMH schetst nieuwe allianties en vernieuwde deals om de inspanningen te versterken

De luxegroep LVMH zei dat het ‘meer dan ooit betrokken was bij zijn milieudoelstellingen’. De groep voerde dit jaar zijn inspanningen op via een reeks nieuwe initiatieven en samenwerkingen gericht op de bescherming van de biodiversiteit en het milieu als geheel. Als onderdeel van die inspanningen tekende de groep een nieuwe overeenkomst met de Foundation For Amazon Sustainability (FAS) om ontbossing tegen te gaan. Daarbij is het streven om wereldwijd vijf miljoen hectare natuurgebied voor wilde dieren te herstellen. Ter ondersteuning van het project zegt LVMH toe een donatie van één miljoen euro te zullen doen. Daarnaast beloofde de multinational trouw te blijven aan initiatieven voor bodembehoud die de koolstofopslagcapaciteit in de bodem vergroten. Verder publiceerde zij de resultaten van haar partnerschap met de Circular Bioeconomy Alliance (CBA), geïntroduceerd op COP27, waarmee zij naar eigen zeggen onder meer 500 boeren rond het Tsjaadmeer hebben geïdentificeerd en opgeleid.

Chalhoub Group en LVMH komen samen om de doelstellingen van de in Emirates gevestigde retail te definiëren

LVMH heeft ook een deal gesloten met vastgoedbedrijven Chalhoub Group, EMAAR Malls Management, Majid Al Futtaim Properties en Aldar Properties PJSC, waarmee ze een alliantie vormen die tot doel heeft duurzaamheidsdoelstellingen voor de retailmarkt in het Midden-Oosten te formuleren. De coöperatie hoopt samen te werken aan het inzichtelijk maken en beheren van het energieverbruik in hun bedrijfspanden, winkels en gemeenschappelijke ruimtes, naast de ontwikkeling van onder meer een checklist voor ecologisch ontwerp.

Italiaanse modeleiders over de inspanningen van het land voor een duurzame toekomst

Daarentegen kwam de Italiaanse Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) bijeen voor een dag vol gesprekken en panels om de eigen verantwoordelijkheid van het land op het gebied van duurzaamheid te bespreken. Het evenement werd geleid door voorzitter van de CNMI Carlo Capasa. In zijn lezing schetste hij enkele toekomstige ontwikkelingen die deel uitmaakten van de duurzaamheidsplannen van de modeorganisatie. Deze omvatten een samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation, de ontwikkeling van digitale paspoorten en de samenwerking met het UN Ethical Fashion Initiative bij het definiëren van ESG-specificaties voor de mode-industrie als geheel, om alomvattende beoordelingen te garanderen.

Capasa werd vergezeld door een reeks andere spelers uit de sector, onder wie leidinggevenden van onder meer het Milano Fashion Institute, Gucci, Diesel, Prada Group en Michelangelo Pistoletto Foundation. Namens Gucci sprak Antonella Centra, executive vicepresident en algemeen adviseur ondernemingszaken en duurzaamheid, over het belang van het creëren van synergiën in de luxesector. Een sentiment dat ook werd gedeeld door Diesel’s duurzaamheidsambassadeur Andrea Rosso. Namens de Prada Group sprak Pamela Bussi, senior manager duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid, over het belang van onderwijs als de ‘sleutel tot verandering’. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om enkele van de partnerschappen van de luxegroep, namelijk met UNESCO, onder de aandacht te brengen.

Credits: COP28 UAE Communications.

COP organiseert eerste Sustainable Fashion Show

Een primeur voor de COP was dat het evenement de allereerste duurzame modeshow ooit organiseerde op het AI Wasl Plaza. Opnieuw een bevestiging dat mode een van de centrale aandachtspunten was tijdens de klimaattop. Internationale ontwerpers betraden het podium om hun collecties te tonen, allemaal uit naam van duurzaamheid – en van inclusiviteit, zoals bleek uit de gevarieerde selectie modellen. Zo toonde het Indiase modelabel Shantnu & Nikhil een lijn die als doel had om de circulaire economie te bevorderen, waarbij het gelimiteerde aantal kledingstukken kon worden ingewisseld voor winkeltegoed. De in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde ontwerper Yello By Zein AlTawil toonde kledingstukken die waren vervaardigd van hernieuwbare en biologisch afbreekbare stoffen en Gelareh Alam uit San Francisco presenteerde een lijn met made-to-order items.

Fans van K-pop sporen luxebedrijven aan tot verandering

Buiten de klimaattop bleek dat ook het grote publiek aan het gesprek wilde deelnemen. In een poging daartoe kwamen fans van K-pop (een term die verwijst naar Koreaanse popmuziek, red.) op sociale media bijeen om op te roepen tot tastbare klimaatactie. Onder leiding van Kpop4Planet – en gekoppeld aan de ‘Unboxed: High Fashion, High Carbon’-campagne – bekritiseerde deze online beweging de industrie vanwege het gebrek aan concrete actie om de netto-nuldoelstellingen te bereiken. Fans sporen luxebedrijven aan om stappen te ondernemen die verder gaan dan enkel gebaren en het aanstellen beroemdheden als ambassadeurs. De deelnemers merkten op dat veel van hun K-popidolen zich al bij deze merken hadden aangesloten, en zeiden dat ze nu naar dergelijke samenwerkingen streefden om meer actiegerichte toezeggingen te doen om de milieuproblemen aan te pakken.

Better Cotton, Textile Exchange en Oeko-Tex onder nieuwe partners in initiatieven voor kleine bedrijven

Zes organisaties gericht op duurzaamheidsstandaarden in de textielsector bundelen hun krachten om kleine bedrijven te ondersteunen bij de verkoop aan nieuwe markten. Deze stap werd gezet buiten de klimaatveranderingsconferentie om en betreft een partnerschap met het International Trade Center (ITC). De deal omvat het delen van de duurzaamheidsreferenties van kleine bedrijven in het UN Certified Business Registry. Tot de samenwerkende organisaties behoren Better Cotton, Global Organic Textile Standard (GOTS), Oeko-Tex, Textile Exchange, Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) en Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC). Alle deelnemende bedrijven zullen uiteindelijk begin 2024 gerelateerde duurzaamheidsgegevens publiceren via de ITC Standards Map, een online opslagplaats van duurzaamheidsnormen en -initiatieven.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Natasja Admiraal.