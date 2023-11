EU-modeleiders bespreken duurzame maatregelen in aanloop naar klimaattop

Enkele dagen voor de klimaatconferentie COP28 in Dubai kwamen sleutelfiguren uit de mode-industrie van de EU bij elkaar in het Europees Parlement voor het evenement ‘Fashionscapes of Transformation’. Daar werd de verschuiving naar duurzame producten besproken als onderdeel van de EU-strategie tegen fast fashion.

Het evenement richtte zich op de rol van de industrie bij het nakomen van de toezeggingen in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarbij werd de nadruk gelegd op beleidsmaatregelen, zoals de verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten en de kaderrichtlijn voor afvalstoffen. Sprekers benadrukten de noodzaak van een eerlijk uitfaseringsplan voor fossiele brandstoffen in modegerelateerd beleid.

Lid van het Europees Parlement Alessandra Moretti bundelde de krachten met Livia Firth, medeoprichter van Eco-Age en lid van de Orde van het Britse Rijk, commissaris Virginijus Sinkevičius, Paola Migliorini van DG Milieu en Laurence Tubiana, CEO van de European Climate Foundation. Samen benadrukten ze de leidende rol van de EU in het pionieren met wetgeving voor een duurzamere mode-industrie.

Alessandra Moretti sprak: “Ik ben ervan overtuigd dat de mode-industrie een voorbeeld kan zijn voor andere industrieën bij het nemen van beslissende maatregelen, in lijn met de mondiale klimaatdoelstellingen. In het bijzonder nu in de aanloop naar COP28, maar ook in het licht van de aankondiging van het Europees Parlement vorige week om een uitfasering van fossiele brandstoffen in te voeren. De verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten, waarvan ik de eer heb de rapporteur te zijn, speelt een cruciale rol op deze weg en bij het omvormen van de mode-industrie in de richting van duurzaamheid.”

Commissaris Virginijus Sinkevičius benadrukte hoe belangrijk het is om de textielsector onder de aandacht van het publiek te houden. “We moeten van fast fashion, past fashion maken. We willen heel graag een concurrerende, veerkrachtige en innovatieve textielsector, maar we willen dat met een ander model realiseren.” Hij concludeerde: “Ik hoop dat we allemaal dapper en verantwoordelijk genoeg zullen zijn in ons gedrag en ons zullen realiseren dat overproductie en overconsumptie gevolgen heeft voor ons allemaal.”

De oprichtster van Eco-Age, Livia Firth, verklaarde: “Ik ben de EU zo dankbaar voor het nemen van een leidende rol in het aanpakken van de twee grootste problemen waar we vandaag de dag mee te maken hebben: het uitfaseren van fossiele brandstoffen en Just Transition (fonds voor een rechtvaardige transitie, red), door de lens van een industrie die zo’n enorme impact heeft. Met de grootste klimaatconferentie, COP28, over slechts drie dagen, is het zo belangrijk dat de mode in de frontlinie van de verandering staat. Ik hoop dat dit evenement van vandaag een waardevolle herinnering zal zijn aan wat er de komende twee weken op het spel staat in Dubai.”

Het evenement ‘Fashionscapes of Transformation’ had als doel om het belang van duurzaamheid bij de komende EU-verkiezingen in 2024 te onderstrepen.