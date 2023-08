‘Amazon biedt nu ook bezorgservice aan externe webwinkels’

De Amerikaanse e-commercegigant Amazon wil mogelijk pakketvervoer op zich nemen voor webwinkels die geen Amazon-verkoper zijn, meldt Business Insider. Dit vindt in eerste instantie enkel plaats in Amerika.

Een geselecteerde groep verkopers kreeg hier een eerste uitnodiging voor. Bovendien kunnen geïnteresseerden zich op de website aanmelden, schrijft Business Insider. De leveringen van bestellingen vinden plaats tussen twee tot vijf werkdagen en wordt daarmee een directe rivaal van UPS en FedEx.

Of het voor heel Amerika geldt, is niet duidelijk. De bezorgservice gaat volgens het medium ook van start in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje.