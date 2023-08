Amazon buigt verlies om in winst in tweede kwartaal

De Amerikaanse e-commercegigant, Amazon, groeit zijn omzet én buigt zijn nettoverlies om in winst in het tweede kwartaal van boekjaar 2023. De netto-omzet komt neer op 134,4 miljard dollar, omgerekend 122,7 miljard euro. Dat is ruim 13 miljard dollar meer dan een jaar eerder.

Het operationele inkomen zit ook in de lift: Amazon verdubbelt zijn winst ruimschoots van 3,3 miljard dollar (3 miljard euro) naar 7,7 miljard dollar (7 miljard euro). De niet-operationele kosten liggen dit jaar een stuk lager, in vergelijking met een jaar eerder. Ter vergelijking: de niet-operationele kosten bedroegen bijna 6 miljard dollar (5,5 miljard euro) in 2022, terwijl deze in 2023 118 miljoen dollar (107,7 miljoen euro) vertegenwoordigen.

Daardoor houdt Amazon onderaan de streep aanzienlijk meer over en weet het uit de rode cijfers te kruipen. Het verlies van 2,7 miljard dollar (2,5 miljard euro) van een jaar eerder is nu veranderd in een winst van 7,6 miljard dollar (6,9 miljard euro).