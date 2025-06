Amazon-CEO: Minder personeel nodig door AI

Het management van Amazon verwacht dat door software met kunstmatige intelligentie (AI) het aantal medewerkers op de kantoren van 's werelds grootste online retailer zal afnemen.

“We zullen minder mensen nodig hebben voor de huidige functies en meer mensen voor andere soorten werk”, schrijft Amazon-CEO Andy Jassy in een e-mail aan het personeel. Het is lastig te voorspellen hoe het personeelsbestand zich uiteindelijk zal ontwikkelen. Maar “voor de komende jaren” is de verwachting dat er door AI-efficiëntiewinsten minder kantoorpersoneel nodig zal zijn.

Amazon heeft wereldwijd ongeveer 1,5 miljoen werknemers, waarvan er volgens eerdere berichten zo'n 350.000 kantoorpersoneel zijn met verschillende functies. De "Wall Street Journal" schreef dat het bedrijf voor de nabije toekomst niet rekent op nieuwe grote ontslaggolven zoals in 2022 en 2023, maar eerder verwacht dat vrijkomende arbeidsplaatsen niet opnieuw worden ingevuld. Ontslagen zijn echter ook niet uitgesloten, meldt de krant op basis van ingewijden.

Toekomst met zelfstandige AI-agenten

Amazon zet vooral in op zogenaamde AI-agenten, software die zelfstandig taken kan uitvoeren. Deze agenten zouden bijvoorbeeld informatie van internet en uit databronnen kunnen samenvatten, software kunnen schrijven, talen kunnen vertalen en veel tijdrovende taken kunnen automatiseren, schrijft Jassy. “Agenten worden teamleden waar we ons in verschillende fases van ons werk tot kunnen wenden.” Hij roept de medewerkers op om waar mogelijk met AI te experimenteren.

Over de mate waarin kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt zal veranderen, wordt al jaren gediscussieerd. Zo kondigde online handelsdienstverlener Shopify onlangs aan dat teams bij de aanvraag van extra personeel eerst moeten aantonen dat AI de taken niet kan uitvoeren. En de makers van de taal-app Duolingo willen met behulp van kunstmatige intelligentie geleidelijk extern personeel vervangen.