‘Amazon van plan circa tienduizend werknemers te ontslaan’

Webreus Amazon zou plannen hebben om ongeveer tienduizend werknemers te ontslaan. De eerste ontslagen vallen deze week, zo zeggen anonieme bronnen tegen de New York Times. Het gaat volgens de krant om ‘de grootste ontslagronde in de geschiedenis van het bedrijf’.

Eind vorige week werd door verschillende media al melding gemaakt van aanstaande bezuinigingen bij Amazon, waarbij waarschijnlijk ook banen verloren zouden gaan. Het zou met name banen betreffen op de afdeling die apparaten ontwikkelt voor Amazon, zoals de virtuele assistent Alexa. Het lijkt erop dat ook in de retail en hr-afdelingen werknemers zullen moeten vertrekken, schrijft de New York Times.

In 2020 nam Amazon nog ruim 400 duizend nieuwe werknemers aan, waarmee het personeelsbestand op ongeveer 1,2 miljoen werknemers werd gebracht. Momenteel werken er bij Amazon ongeveer anderhalf miljoen mensen.

Een woordvoerder van Amazon wilde volgens de New York Times niet reageren op vragen.