‘Bezuinigingen op komst bij Amazon’

Amazon-CEO Andy Jassy zou bezig zijn met een stevig bezuinigingsplan voor zijn bedrijf. Dat melden bronnen aan de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Activiteiten die verlies lijden worden naar verluidt teruggeschroefd, en dat kan gepaard gaan met ontslagen.

Zo zou er een kritische blik worden geworpen op de bedrijfstak die Amazons spraakassistent Alexa en de e-reader Kindle omvat. Die tak kreeg de afgelopen jaren operationele verliezen voor de kiezen van ruim vijf miljard dollar (circa 4,9 miljard euro per jaar), zo concludeert The Wall Street Journal op basis van interne documenten. Amazon zou zichzelf nu de vraag stellen of Alexa juist moet worden uitgebreid of ingekrompen. Op de Alexa-afdeling zijn circa tienduizend personeelsleden werkzaam.

Werknemers op andere verlieslatende afdelingen zou Amazon al hebben aangeraden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Een aantal werknemers zouden worden verplaatst naar andere, meer winstgevende onderdelen van het bedrijf.

Aandeelhouders zien eventuele bezuinigingen wel zitten, lijkt het. Vlak nadat dit nieuws op donderdag bekend werd schoten de aandelenprijzen van Amazon met ongeveer twaalf procent omhoog.