Amazon en Salvatore Ferragamo klagen handelaren van nepproducten aan

Amazon en Salvatore Ferragamo S.p.A. zijn allebei een eigen rechtszaak begonnen tegen handelaren van nepproducten van Salvatore Ferragamo, zo melden de merken in een gezamenlijk persbericht. Het persbericht benadrukt dat de handelaren het beleid van Amazon hebben overtreden, de intellectuele eigendomsrechten van Ferragamo schonden en de wet hebben overtreden.

“De gezamenlijke actie die we ondernemen met Amazon onderstreept dat het beschermen van intellectueel eigendom een prioriteit is voor Ferragamo en hoe het bedrijf de strijd tegen nepproducten aangaat,” aldus Ferragamo CEO Micaela le Divelec Lemmi het persbericht.

“We staan geen nepproducten toe in onze winkel en we hebben het heel duidelijk gemaakt dat we agressieve actie ondernemen om de personen erachter verantwoordelijk te houden voor hun daden,” aldus Dharmesh Mehta, vice president van customer trust and partner support bij Amazon in het persbericht.