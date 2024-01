Amazon hangt een prijskaartje aan zijn ‘wankelende’ nieuwe AI-winkelassistent

Amazon is bezig met een vernieuwde AI-winkelassistent. Een die klanten beter van dienst moet zijn tijdens het online winkelen. De betaalde AI-assistent gaat “Remarkable Alexa” heten. De lancering vindt 30 juni plaats. Maar hiervoor moet nog wat gebeuren. De AI-winkelassistent wankelt en zit vol technische fouten, melden anonieme bronnen aan Business Insider.

Amazon heeft al een AI-assistent voor klanten, gratis, genaamd “Alexa Plus”. Amazon's nieuwe spraakassistent - waar men voor betaalt - zou slimmer moeten zijn dan de gratis versie, maar een rapport van Business Insider haalt bronnen aan die zeggen dat de eerste tests met 15.000 klanten niet goed zijn verlopen. Volgens de bronnen geeft de AI-assistent "onnodig lange" en "onnauwkeurige informatie".

Sommige delen van de nieuwe AI-aangedreven Alexa werden vorig jaar getoond tijdens Amazons hardware-evenement. Amazon's voormalige baas, Dave Limp, zei ook dat het bedrijf op een gegeven moment zou moeten beginnen met het in rekening brengen van kosten voor de meer geavanceerde versie van Alexa, gezien de hoge kosten van het uitvoeren van AI-modellen.

"Er is spanning over de vraag of mensen voor Alexa zullen betalen of niet," deelt een van de bronnen tegen Business Insider. De nieuwe AI-winkelassistent voldoet niet aan de kwaliteitsstandaarden die verwacht worden, voegden deze mensen eraan toe. De bronnen benadrukken de technische uitdagingen en complexiteit van het herontwerpen van de AI-assistent.

