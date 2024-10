Amazon kiest voor kernenergie om stijgende elektriciteitsbehoefte te dekken

Amazon kondigt aan dat het partnerschappen aangaat met drie energiebedrijven die kleine modulaire kernreactoren (SMR) zullen bouwen. Deze reactoren zullen bijdragen aan de enorme elektriciteitsbehoefte van de e-commercegigant. Amazon volgt daarmee het voorbeeld van Google, dat onlangs een vergelijkbaar contract sloot met het start-upbedrijf Kairos Power.

De drie overeenkomsten betreffen SMR’s, die als veiliger en goedkoper worden beschouwd dan traditionele kerncentrales. Deze reactoren hebben doorgaans een capaciteit van minder dan 400 megawatt, vergeleken met de ongeveer 1.000 megawatt die standaardreactoren produceren. Veel bedrijven in deze opkomende sector stellen voor om meerdere van deze kleinere reactoren op dezelfde locatie te installeren.

Amazon investeert rechtstreeks in de start-up X-energy via een financieringsronde van 500 miljoen dollar, samen met andere investeerders zoals de investeringsmaatschappij Citadel. Deze kapitaalverhoging moet X-energy in staat stellen de ontwikkeling van zijn SMR’s te versnellen. De energie zal voornamelijk gebruikt worden door Energy Northwest, een publieke operator die bijna de hele staat Washington bestrijkt, de locatie van het hoofdkantoor van Amazon.

Met de investering kan Energy Northwest de bouw van vier X-energy SMR’s financieren, die samen een capaciteit van 320 megawatt zullen opleveren, wat gelijkstaat aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 250.000 huishoudens. Het derde partnerschap betreft Dominion Energy, dat SMR’s gaat bouwen op de North Anna-site in Virginia, waar al een conventionele energiecentrale staat. Dit project moet een extra capaciteit van 300 megawatt opleveren.

Volgens een woordvoerder van Amazon zijn de contracten met Energy Northwest en Dominion Energy elk meer dan een half miljard dollar waard. De groeiende elektriciteitsbehoefte van Amazon is niet alleen te danken aan zijn e-commerceplatform, maar vooral aan de cloud computing-activiteiten van het bedrijf.

Amazon Web Services (AWS), de clouddochter van Amazon, beschikt over talrijke datacenters die veel energie verbruiken, en spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van generatieve kunstmatige intelligentie (AI), die nog meer elektriciteit vereist.

Google heeft onlangs bekendgemaakt dat het elektriciteit zal afnemen van de Amerikaanse start-up Kairos Power, die ook SMR’s produceert. Het contract voorziet in de ingebruikname van de eerste Kairos SMR tegen 2030, met een uitbreiding tot 2035.

Eind september maakte Microsoft een samenwerking bekend met Constellation Energy, die van plan is een reactor in de Three Mile Island-centrale in Pennsylvania te heropenen.

