Amazon komt onder miljardenboete uit met beloftes aan EU

Amazon heeft een miljardenboete voor oneerlijke concurrentie ontlopen in een schikking met de Europese Unie, zo melden verschillende media, waaronder Reuters. De boete die Amazon riskeerde besloeg tien procent van de totale jaaromzet van het bedrijf. De webwinkel beloofde als reactie aan de Europese Unie geen gegevens van andere verkopers meer te gebruiken om zijn eigen merken te verbeteren.

Amazon bevond zich in drie zogenoemde ‘anti-trust zaken’. In de eerste zaak werd Amazon ervan beschuldigd zijn omvang, macht en gegevens te gebruiken om zijn eigen producten te promoten en zo een oneerlijk voordeel te behalen ten opzichte van concurrerende verkopers die ook zijn platform gebruiken. Amazon heeft er inmiddels mee ingestemd de gegevens van verkopers niet meer te gebruiken voor eigen concurrerende detailhandel en zijn huismerkproducten.

De tweede zaak ging over de gelijke behandeling van verkopers in de rangschikking van hun aanbiedingen voor de zogenoemde "buy box", die het grootste deel van de Amazon verkopen genereert. Als reactie heeft Amazon er nu mee ingestemd een tweede, goed zichtbare buy box voor een rivaliserend product toe te voegen, wanneer het qua prijs en levering aanzienlijk verschilt van het product in de eerste box

Tot slot heeft Amazon ermee ingestemd verkopers die deel uitmaken van de Amazon Prime-functie hun eigen logistieke- en leverdiensten kunnen kiezen, ook wanneer deze niet door Amazon zijn goedgekeurd of gekozen.

Een woordvoerder van Amazon gaf aan het oneens te blijven met de conclusies van de Europese Commissie. ‘Desondanks hebben we ons constructief opgesteld om ervoor te zorgen dat we onze klanten in heel Europa kunnen blijven bedienen’, aldus de woordvoerder.

De toezeggingen van Amazon met betrekking tot Prime en het tonen van het tweede concurrerende Buy Box-aanbod blijven zeven jaar van kracht. De overige toezeggingen blijven vijf jaar geldig.