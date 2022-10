‘Amazon moet mogelijk 900 miljoen pond aan claims betalen wegens oneerlijke concurrentie’

Webgigant Amazon dreigt een schadevergoeding van maximaal 900 miljoen pond te moeten betalen aan gebruikers, zo melden internationale media, waaronder Reuters. Het bedrijf zou via een slim algoritme voorrang hebben gegeven aan de eigen producten, zo luidt de aanklacht. Dat is in strijd met de concurrentiewetgeving van het Verenigd Koninkrijk, waar de rechtszaak werd aangespannen.

De rechtszaak is een initiatief van Julie Hunter, een Britse pleitbezorger voor consumentenrechten, die de zaak opzette namens gedupeerde consumenten. Hunter wordt op haar beurt vertegenwoordigd door het advocatenkantoor Hausfeld & Co.

Volgens de aanklagers zou Amazon de zogenaamde ‘buy box’ of aankoopknop hebben gebruikt om zichzelf in een voordelige positie te plaatsen. Wanneer consumenten via Amazon een product aanschaffen en klikken op ‘buy now’, krijgen ze het product aangeboden door een van de verkopers op Amazon. Een geheim algoritme zou ervoor zorgen dat die verkoper veelal Amazon zelf is, of een verkoper die aan Amazon relatief hoge bedragen voor opslag en bezorging betaalt. Andere verkopers, soms met betere prijsvoorwaarden voor consumenten, zouden worden buitengesloten.

Consumenten moeten daarvoor worden gecompenseerd, vindt Hunter. “Online klanten hebben het recht om eerlijk te worden behandeld en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Door het gebrek aan transparantie en de manipulatie van keuzes wordt misbruik gemaakt van het vertrouwen van consumenten en wordt schade gedaan aan hun portemonnee,” zo citeert Reuters Hunter uit een persbericht.

Amazon zelf liet aan persbureau AFP weten de aanklacht als ‘ongegrond’ te beschouwen.