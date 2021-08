Amazon krijgt megaboete van privacywaakhond

Amazon heeft een boete van 746 miljoen euro gekregen van privacywaakhond CNPD in Luxemburg. Volgens CNPD heeft Amazon persoonlijke data verwerkt op een manier die in strijd is met de Europese Wetgeving.

Met de boete heeft Amazon de twijfelachtige eer een nieuw record te zetten: het is de hoogste privacyboete ooit in de Europese Unie. Dat het bedrijf een boete heeft gekregen van CNPD blijkt uit een financieel document van Amazon. Het bedrijf geeft aan zich zullen te verweren tegen de boete die is uitgeschreven vanwege de GDPR-regelgeving.

Het is niet duidelijk over welke manier van dataverwerking het gaat waardoor Amazon nu de miljoenenboete heeft gekregen. De NOS meldt op basis van een verklaring van een woordvoerder dat het niet gaat om een datalek.