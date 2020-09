Amazon lanceert klimaatvriendelijk label

Amazon.com heeft bekend gemaakt een klimaatvriendelijke label te lanceren, dat consumenten moet helpen om voor duurzame producten te kiezen. Dat meldt de grootste etailer ter wereld vandaag in een blogbericht op hun website. Het nieuwe label is een belangrijk onderdeel van de belofte van Amazon om in 2040 koolstofneutraal te zijn.

Consumenten die winkelen op Amazon.com krijgen nu meer dan 25.000 producten te zien met het klimaatvriendelijke label. Dat kunnen producten in alle categorieën zijn, van huishoudartikelen tot mode, beauty en elektronica. Volgens Amazon oprichter en CEO, Jeff Bezos, wordt het voor klanten zo makkelijker om betere en duurzamere keuzes te maken en worden de verkooppartners van Amazon zo gedwongen om meer duurzame producten te produceren.