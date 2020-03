Amazon officieel van start in Nederland met Amazon.nl

Na maanden van berichten in de media over de komst van Amazon naar Nederland, is het vandaag dan echt zo ver. Amazon.nl is officieel van start. Duizenden Nederlandse bedrijven hebben zich de afgelopen tijd aangesloten bij het platform, zo wordt gemeld in het persbericht.

De Nederlandse website van Amazon omvat inmiddels al meer dan 100 miljoen producten in 30 categorieën. Onder andere Hunkemöller en Scotch & Soda zijn op het platform te vinden. “Met Amazon.nl willen we geven waar onze Nederlandse klanten ons om vroegen: de mogelijkheid om in een Nederlandstalige Amazonwinkel te kopen, met toegang tot een lokaal en internationaal productaanbod van Amazon en betrouwbare verkopers, gekoppeld aan snelle bezorging. Het is onze missie Nederlandse klanten een uitgebreid productassortiment, lage prijzen en gemak te bieden en we zullen er alles aan doen om aan hun verwachtingen te voldoen,” aldus Alex Ootes, Vice President EU Expansion bij Amazon, in het persbericht.

Nederlandse consumenten kunnen net als consumenten in andere landen nu een Amazon Prime abonnement afsluiten. Hierdoor krijgen ze gratis snelle bezorging, onbeperkt streamen op Prime Video, gratis games en in-game content op Twitch Prime en onbeperkte opslag bij Amazon Photo. Verkooppartners van Amazon profiteren dan weer van de listing hulpmiddelen van het platform, veilig betalingsverkeer, promotionele ondersteuning en verkoop rapporten en -analyses., aldus het persbericht.