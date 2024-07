Amazon neemt belang in Saks Fifth Avenue en Neiman Marcus

Amazon, 's werelds grootste online retailer, neemt een belang in de modebedrijven Saks Fifth Avenue en Neiman Marcus. Dit meldt het nieuwsplatform Reuters. Als aandeelhouder zal Amazon Saks Global technologie en logistieke expertise leveren.

Het nieuws komt een week nadat HBC een deal van 2,65 miljard dollar (2,4 miljard euro) heeft gesloten om de Neiman Marcus Group over te nemen. De overname moet eerst goedgekeurd worden door de Federal Trade Commission, maar na groen licht zal HBC de warenhuizen Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Saks Off 5th en Bergdorf Goodman combineren in één groep: Saks Global.

Volgens cijfers van het nieuwsplatform is Amazon dit jaar goed voor 35 procent van de Amerikaanse e-commerceverkoop van kleding. Dit wordt geschat op ongeveer 60 miljard dollar (55 miljard euro) aan bruto marktwaarde, aldus onderzoeksbureau eMarketer.

Gaat Amazon luxe kleding verkopen?

Diverse media berichten dat het belang van Amazon in Saks Global meer inhoudt dan het in eerste instantie doet lijken. Amazon wil “mogelijk luxe kleding via Saks Global verkopen,” meldt Reuters. De e-commercegigant concurreert al met fast fashion bedrijven Shein en Temu, meldt CNBC. Er is een nieuwe online winkel van Amazon voor goedkope kleding en huishoudelijke artikelen op komst.

Nu Amazon belang heeft in Saks Fifth Avenue en Neiman Marcus versterkt het zijn positie als e-tailer gigant. Reuters deelt: "Er is genoeg potentieel voor Amazon. Luxekleding is veel winstgevender, terwijl de populariteit van fast fashion duurzaam lijkt."