Amazon onthult nieuwe AI-magazijnrobots als onderdeel van miljardeninvestering

Onlinegigant Amazon introduceert de volgende generatie AI-magazijnrobots in zijn Europese warehouses. Ze zijn ontworpen om te reageren op gesproken opdrachten en de leveringen te verbeteren.

De vernieuwde Proteus-robot is onthuld door Amazon tijdens een evenement in zijn distributiecentrum in Dartford, ten oosten van Londen. De onthulling is onderdeel van een bredere investering van tien miljard euro ter verbetering van het Europese distributienetwerk.

De nieuwe Proteus-robot is een doorontwikkeling van zijn voorganger. Hij is ontworpen voor fysiek zware taken, zoals het verplaatsen van zware karren en het afleggen van grote afstanden. Hierdoor kunnen magazijnmedewerkers zich meer richten op het beheer van de goederenstroom en kwaliteitscontrole, aldus Amazon. De huidige Proteus-robot werd in 2022 geïntroduceerd als de eerste volledig autonome robot van Amazon. Hij is in gebruik in 25 distributiecentra in de Verenigde Staten. De robot wordt ingezet in de laad- en loszones voor het verplaatsen van karren met een gewicht van bijna 400 kilogram.

De vernieuwde versie wordt in de eerste helft van 2027 in Europa gelanceerd. Deze kan grotere afstanden afleggen en in het hele magazijn worden ingezet voor het transport van containers van de aankomstlocatie naar de werkstations. De nieuwe generatie Proteus, ongeveer zo groot als een 50-inch flatscreen-tv, reageert ook op gesproken aanwijzingen. Dit maakt de instructie door medewerkers eenvoudiger. “Je vertelt hem wat er moet gebeuren. Hij bepaalt de prioriteit, de route en de timing,” aldus Scott Dresser, vicepresident van Amazon Robotics, in een verklaring. “Hij wordt je assistent voor materiaalverplaatsing.”

Naast de onthulling van de nieuwe generatie Proteus, presenteerde Amazon ook Stark - een idee van een operationeel medewerker. Het collaboratieve systeem is ontworpen om volle bakken van transportbanden te pakken en op karren te plaatsen. Dit vermindert repetitief zwaar tilwerk voor magazijnmedewerkers en verzekert de veiligheid. Na een eerste proef in Barcelona, is Amazon van plan het systeem tegen 2027 uit te rollen naar vijftien Europese distributiecentra. Amazon toonde ook Vulcan, de allereerste robot met tastzin. Deze is ontworpen voor complexere picktaken in de vestiging van Amazon in Hamburg, Duitsland.

“Deze transformatie is bedoeld om een grote verandering te brengen in de manier waarop we onze medewerkers ondersteunen en onze klanten bedienen,” aldus Armin Cossmann, vicepresident operations voor Europa. “De verwachtingen van de klant nemen niet af, en wij ook niet.”

Als onderdeel van de investeringen in Europa, zal Amazon het personeelsbestand in zijn Europese distributiecentra de komende jaren met 25.000 medewerkers uitbreiden. Dit nieuws volgt op de aankondiging van Amazon om drie nieuwe distributiecentra in Frankrijk te openen, wat 8.000 nieuwe, vaste banen oplevert. “Europa staat centraal in de opbouw van onze toekomstige operaties,” voegde Dresser toe. “De investering die we hier doen, het talent dat we hier ontwikkelen en de technologie die we hier inzetten; hier wordt het volgende hoofdstuk van operationele innovatie geschreven.”

De nieuwe generatie Proteus-robot kan overal in de distributiecentra van Amazon worden ingezet en ontvangt instructies van medewerkers via gesproken opdrachten. Credits: Amazon