Amazon opent eerste distributiecentrum voor Nederlandse markt

De Amerikaanse e-commercegigant Amazon opent zijn eerste Nederlandse fulfilmentcenter in Almelo. Het distributiecentrum dient als aanvulling op het sorteercentrum in Rozenburg, zo schrijft Twinkle Magazine.

Het distributiecentrum telt zo’n 2.200 kubieke meter aan opslagruimte en kan tot 25.000 pakketten per dag verwerken. De extra ruimte zorgt ervoor dat er ruim vierhonderd nieuwe merken toegevoegd worden aan het Nederlandse aanbod. Dat zijn naar verwachting 12.000 nieuwe producten. Amazon breidt voornamelijk uit met levensmiddelen, zodat men er ook terecht kan voor dagelijkse boodschappen, zo is te lezen.

Het nieuwe magazijn zorgt op termijn voor werkgelegenheid voor 170 medewerkers. Naast het distributiecentrum in Almelo heeft het er ook een in Heerlen, die de Duitse markt bedient. In België opende Amazon eerder al een magazijn voor die markt.