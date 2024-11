Amazon-personeel staakt op Black Friday: Werknemers eisen eerlijke lonen en klimaatactie

Amazon-personeel staakt voor de vijfde keer op rij op Black Friday (vrijdag 29 november). Met de campagne ‘Make Amazon Pay’ wil het wereldwijde personeel van de e-commerce gigant, in samenwerking met vakbonden en activisten, het bedrijf oproepen eerlijke lonen uit te keren, vakbonden te respecteren, het vermeende belastingvoordeel te stoppen en om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden. Acties vinden plaats in 20 landen, waaronder de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk, Turkije, Canada, India, Japan en Brazilië. Er zullen naar verwachting duizenden mensen deelnemen. Dit melden diverse Britse media, waaronder The Guardian. Naar verluidt is het personeel van Amazon in de VS ook van plan om op Cyber Monday (2 december) te staken.

Amazon werd opgericht in 1994 als een online boekenwinkel. In 2009 breidde het bedrijf zich uit naar de kledingsector. De naam 'Amazon' is een verwijzing naar de Amazone, een van de langste rivieren ter wereld, en het Amazone-regenwoud, het grootste tropische regenwoud, beroemd om zijn biodiversiteit. Oprichter Jeff Bezos - momenteel een van de rijkste mannen ter wereld - had als doel met zijn bedrijf tot de wereldtop te behoren, maar het bedrijf krijgt al decennia lang kritiek over zich heen.

Volgens de vakbond GMB maakt de Amerikaanse e-tailer zich schuldig aan onder meer het betalen van lage lonen en het creëren van onveilige werkomstandigheden. Ondanks de jarenlange kritiek blijkt het bedrijf vast te houden aan zijn standpunt: dat het juist voordelen biedt, zoals concurrerende salarissen, een veilige werkomgeving en zich inzet voor duurzaamheid. Dit staat in contrast met de beweringen van het stakende personeel, activisten en vakbonden.

Er zijn wereldwijd protesten aangekondigd: In het VK zullen Amazon-werknemers samen met vakbonden en activisten protesteren bij het hoofdkantoor in Londen. Ze eisen een stop op belastingvoordelen voor Amazon en andere grote bedrijven. In Duitsland gaan vakbondsleden in staking in meerdere magazijnen, en in Frankrijk worden er protesten georganiseerd door ATTAC voor belasting-rechtvaardigheid.