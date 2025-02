Amazon verdubbelt nettowinst, maar vooruitzichten minder rooskleurig

Amazon heeft zijn nettowinst in het vierde kwartaal bijna verdubbeld tot 20 miljard dollar (omgerekend 19,24 miljard euro), gestimuleerd door een succesvolle feestdagenseizoen en sterke vraag naar cloud-diensten. Toch is het Amerikaanse bedrijf minder optimistisch voor het begin van het jaar dan verwacht.

Samenvattig Amazon's nettowinst verdubbelde bijna tot 20 miljard dollar in het vierde kwartaal.

Ondanks de hoge winst is Amazon minder optimistisch over het komende kwartaal, met een lagere omzetverwachting dan door de markt voorspeld.

Amazon plant meer dan 100 miljard dollar te investeren in 2025, voornamelijk in clouddiensten en kunstmatige intelligentie, ondanks de toenemende concurrentie van Chinese bedrijven zoals DeepSeek.

Van de promotieactiviteiten in oktober tot Kerstmis, en van Thanksgiving in de VS tot de feestdagen, realiseerde de onlinegigant een kwartaalomzet van 187,8 miljard dollar. Dit is waarschijnlijk de eerste keer dat Amazon Walmart overtreft in kwartaalomzet. De Amerikaanse hypermarktenketen, die zijn resultaten op 20 februari bekendmaakt, zou voor dezelfde periode een omzet van 180 miljard dollar melden, volgens schattingen.

Amazon verwacht een omzet tussen de 151 en 155,5 miljard dollar (omgerekend tussen de 145 en 149 miljard euro) voor het lopende kwartaal, veel minder dan de 158 miljard dollar die de markt had voorspeld, vanwege "uitzonderlijk" ongunstige wisselkoersen. Het aandeel van Amazon daalde met meer dan 4 procent na de sluiting van de beurs van New York.

De langverwachte aankondiging van de kapitaalinvesteringen voor dit jaar veroorzaakte een tweede schok: Amazon plant meer dan 100 miljard dollar te investeren in 2025, voornamelijk in cloud-diensten en kunstmatige intelligentie (AI), aldus CEO Andy Jassy tijdens een telefonische vergadering.

“We moeten de datacenters, de computers, de chips en het netwerk hebben voordat we er inkomsten uit kunnen halen. We kopen deze alleen als we duidelijke tekenen van vraag zien”, zei hij.

“Ongelijke groei”

De omzet van de cloudtak, AWS, steeg met 19 procent tot 28,8 miljard dollar, met een operationele winst van 10,6 miljard dollar, bijna de helft van de totale winst van het bedrijf. Maar de markt had nog betere cijfers verwacht. “De groei van AWS versnelde niet zoals gehoopt en bleef op het niveau van het derde kwartaal, wat aangeeft dat ze dezelfde capaciteitsbeperkingen tegenkomen als Google en Microsoft”, merkte analist Sky Canaves van Emarketer op.

De drie grootste cloudbedrijven investeren enorm in datacenters om te voldoen aan de hoge vraag naar traditionele cloud-diensten (data-opslag en verwerking), maar ook naar generatieve AI. De concurrentie in deze stertechnologie uit Silicon Valley heeft een nieuwe dimensie gekregen door de opkomst van de Chinese start-up DeepSeek.

Net zo krachtig als ChatGPT (OpenAI) en zijn belangrijkste concurrenten, werd het nieuwe model van DeepSeek tegen veel lagere kosten ontwikkeld, wat de enorme uitgaven van grote technologiebedrijven in chips en energie-intensieve servers ter discussie stelt.

De twee grootste bedrijven op het gebied van generatieve AI, Microsoft en Google, teleurden de analisten vorige week met resultaten die onder de verwachtingen lagen voor hun cloud-activiteiten, ondanks hun investeringen. Amazon, de wereldleider op het gebied van cloud, is waarschijnlijk minder blootgesteld aan de concurrentie van DeepSeek.

AWS heeft pas in december 2024 zijn eigen generatieve AI-modellen ("Amazon Nova") gepresenteerd, twee jaar na de lancering van ChatGPT. Ze zijn echter alleen toegankelijk voor professionele klanten, zoals organisaties en ontwikkelaars, naast andere modellen, waaronder DeepSeek. Andy Jassy gaf aan dat hij een “ongelijke groei” voor AWS verwacht in de komende jaren, beïnvloed door de verschillende adoptiecycli van cloud-diensten door bedrijven, beschikbare capaciteiten en technologische vooruitgangen. Maar “het is moeilijk om ons optimisme over de toekomst van AWS-klanten te overdrijven”, voegde hij eraan toe.

Chinese producten

Amazon’s belangrijkste activiteit, het e-commerceplatform, blijft profiteren van de ultra-snelle levertijden, maar zijn wereldwijde marktaandeel blijft al jaren steken op iets meer dan 12 procent, volgens Emarketer. Tegen de opkomst van goedkopere Chinese verkoopplatforms zoals Temu en Shein, lanceerde Amazon in november zijn eigen sectie van goedkope artikelen, aanvankelijk in de Verenigde Staten.

Op "Amazon Haul" kosten de meeste producten minder dan 10 dollar (omgerekend 9,62 euro) en worden ze binnen één tot twee weken bij de consument geleverd. Een service die mogelijk last kan krijgen van de handelsoorlog die de nieuwe regering van Donald Trump met Beijing heeft opgezet. “De ogen zijn gericht op Temu, maar een groot deel van de producten die op Amazon worden verkocht, komt ook uit China”, merkte de onafhankelijke analist Rob Enderle op.