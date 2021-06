‘Amazon vernietigt wekelijks ruim 100.000 producten in één distributiecentrum’

E-commerce-gigant Amazon zou wekelijks ruim 100.000 zo goed als nieuwe producten vernietigen in een distributiecentrum in het Schotse Dunfermline. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse nieuwszender ITV, dat in het geheim gefilmde beelden van het distributiecentrum verzamelde. Amazon heeft in totaal 24 distributiecentra in Groot-Brittannië, dus er zou sprake kunnen zijn van nog veel grootschaliger vernietiging.

Een anonieme medewerker van het distributiecentrum vertelde aan ITV dat er niet zelden zo’n 130.000 artikelen per week worden vernietigd. Het gaat om allerlei producten, waaronder tv’s, laptops, drones, föhns, boeken, en mondkapjes die nog in de verpakking zaten. Op de beelden is te zien dat deze in dozen worden verpakt waar ‘<em>destroy</em> op staat.

Volgens de medewerker is ongeveer vijftig procent van de producten nog gloednieuw. De andere helft betreft producten die door klanten zijn geretourneerd, maar nog in goede staat zijn. De producten worden door vrachtwagens weggevoerd. ITV volgde de vrachtwagens, en ontdekte dat de producten grotendeels naar recyclingcentra, maar ook naar de vuilstorten worden gereden. De artikelen hadden ook aan goede doelen kunnen worden geschonken, stelt ITV. Amazon doet dat al, maar op relatief kleine schaal.

De oorzaak voor de grootschalige vernietiging heeft volgens ITV te maken het businessmodel van Amazon. Verkopers die hun producten via Amazon aanbieden, slaan deze in Amazon-distributiecentra op. Maar dat kost geld, en op een gegeven moment wordt het goedkoper om de producten te vernietigen dan deze nog langer te bewaren.

In reactie op het onderzoek ontkent Amazon dat het in Groot-Brittannië producten naar vuilstorten stuurt, en zegt het producten te willen doneren, recyclen of doorverkopen. “We streven ernaar geen enkel product weg te gooien.”