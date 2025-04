‘Ambush terug in handen van oprichters na problemen New Guards Group’

De oprichters van het Japanse modelabel Ambush, Yoon Ahn en Verbal, zouden het volledige eigendom van het merk hebben teruggekocht van de Italiaanse modegroep New Guards Group (NGG). Dit meldt WWD.

NGG had in 2020 een meerderheidsbelang in Ambush verworven. Sinds vandaag zouden de oprichters volgens de berichtgeving van WWD nu het roer weer in handen hebben. FashionUnited heeft contact opgenomen met Ambush voor meer informatie.

De Italiaanse NGG verkeert al enige tijd in zwaar weer. De overname van NGG door Farfetch in 2019, en later door Coupang eind 2023, hebben geleid tot meerdere herstructureringen van het bedrijf. Het bedrijf zou in november 2024 faillissementsbescherming(Chapter 11) hebben aangevraagd in Italië. Begin 2024 gingen geruchten over een mogelijke overname van NGG door het Italiaanse private-equitybedrijf Style Capital, maar verdere stappen bleven uit.