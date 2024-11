'New Guards Group vraagt faillissementsbescherming aan in Italië'

De Italiaanse modegroep New Guards Group (NGG), eigendom van e-commercegigant Farfetch en eigenaar van merken zoals Palm Angels en Alanui, evenals licentiehouder van Off-White, vraagt in Italië een composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (CNC) aan. Deze procedure, vergelijkbaar met het Amerikaanse 'Chapter 11', is een faillissementsbescherming die bedrijven met financiële problemen helpt actief te blijven, meldt het Amerikaanse modevakblad WWD.

Samenvatting New Guards Group (NGG), eigendom van Farfetch, vraagt faillissementsbescherming aan in Italië.

NGG’s financiële problemen worden veroorzaakt door dalende vraag, verlies van licenties (zoals Reebok) en onduidelijkheid over de toekomst na de Farfetch-overname door Coupang.

De toekomst van NGG, inclusief het Off-White label, is onzeker ondanks eerdere overnamegeruchten.

Na de overname van Farfetch door Coupang in 2023 blijft de toekomst van NGG onzeker. Coupang richt zich voornamelijk op Farfetch en geeft geen duidelijkheid over NGG’s toekomst. Wel omvat de deal destijds een kapitaalinjectie van 500 miljoen dollar (456,6 miljoen euro) via een 'pre-pack'-administratieproces.

Daarnaast beëindigde Authentic Brands Group de Reebok-licentie van NGG. In een memo aan het NGG-personeel, ingezien door WWD, staat dat de licentie werd opgezegd door "ongunstige economische voorwaarden". Authentic Brands claimt dat NGG nog ongeveer 300 miljoen dollar (278 miljoen euro) aan royalty’s verschuldigd is.

Ook het Off-White-label van Farfetch lijdt. Farfetch kocht het label in 2019 voor bijna 550 miljoen euro, maar de vraag naar Off-White daalde sindsdien aanzienlijk, vooral na het overlijden van oprichter en ontwerper Virgil Abloh, zo meldt FashionNetwork. NGG’s licentiecontract voor Off-White wordt naar verwachting in 2026 heronderhandeld. De Franse luxegroep LVMH verkocht het merk Off-White vorige maand aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bluestar Alliance.

Eerder dit jaar gingen geruchten over een mogelijke overname van NGG door het Italiaanse private-equitybedrijf Style Capital, maar verdere stappen bleven uit.