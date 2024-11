'Authentic Brands Group trekt Reebok-licentie van New Guards Group in'

Authentic Brands Group heeft de licentieovereenkomst met New Guards Group (NGG), onderdeel van Farfetch, beëindigd. NGG beheerde de distributie van Reebok in Europa.

Samenvatting Authentic Brands Group (ABG) heeft de Reebok-licentieovereenkomst met New Guards Group (NGG) beëindigd vanwege ongunstige economische omstandigheden.

NGG, dat de Reebok-distributie in Europa beheerde, moet onmiddellijk stoppen met de verkoop van Reebok-producten en is ABG nog een aanzienlijk bedrag aan royalty's verschuldigd.

De toekomst van NGG is onzeker, terwijl ABG zich richt op uitbreiding in de luxe mode-industrie via een nieuwe joint venture en mogelijke overnames.

Volgens een memo aan het NGG-personeel, ingezien door het Amerikaanse modevakblad WWD, ontving NGG een opzeggingsbericht vanwege "ongunstige economische voorwaarden" tussen NGG en Authentic, die Farfetch-eigenaar Coupang niet wist aan te passen. NGG zou Authentic nog ongeveer 300 miljoen dollar (278 miljoen euro) aan royalty’s verschuldigd zijn. Nu moet NGG direct stoppen met activiteiten op de Reebok EU-website en verkoop van Reebok-producten. NGG verkreeg de Reebok-licentie in 2021, kort nadat Authentic het merk van Adidas overnam, met rechten op Europese retail, e-commerce en groothandel.

Onzekere toekomst voor NGG terwijl ABG uitbreidt in de luxe mode-industrie

Sinds de overname van Farfetch door Coupang in 2023 is de toekomst van NGG onzeker, omdat Coupang zich vooral op het luxeplatform wil richten. Tegelijkertijd breidt ABG zijn invloed uit in de luxe mode-industrie.

In oktober dit jaar kondigden ABG en Saks Global een nieuw partnerschap aan via de oprichting van de Authentic Luxury Group (ALG) joint venture. Het doel van ALG is om de groei van luxe merken zoals Barneys New York, Judith Leiber Couture, Hervé Léger en Vince te stimuleren door middel van strategische licentiepartnerschappen en nieuwe distributiekanalen. De joint venture zal ook luxe vastgoed en hotels ontwikkelen als onderdeel van exclusieve partnerschappen. Na de overname van Saks Global door Hudson's Bay Company plant ABG een minderheidsbelang in Saks te verwerven.

Daarnaast ontstonden eerder dit jaar geruchten over een mogelijke overname van NGG door het Italiaanse private-equitybedrijf Style Capital, maar er zijn geen verdere stappen ondernomen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.