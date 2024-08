Farfetch eigenaar Coupang kampt met nettoverlies en hoge boetes

De grootste e-tailer van Zuid-Korea, Coupang Inc., zakt in het tweede kwartaal van boekjaar 2024 dieper in het rood, zo blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf. Naast de kostbare overname van de Britse luxe e-tailer Farfetch, heeft het bedrijf te maken met een prijzig juridisch geschil.

De omzet van Coupang is met 25 procent gestegen naar ongeveer 6,71 miljard euro, waarvan 421 miljoen euro toe te schrijven is aan Farfetch, het in januari overgenomen online luxe modeplatform.

Het nettoverlies van Coupang bedraagt 77 miljoen dollar, exclusief de impact van de overname van Farfetch en de kosten van het recente juridische geschil.

Farfetch en juridisch geschil trekken Coupang verder in het rood

Farfetch blijkt een lastige investering voor Coupang. Het kwartaalverlies van Farfetch bedraagt 108 miljoen dollar.

Daarnaast is Coupang het onderwerp van een prijzig juridisch geschil. In juni oordeelde de Zuid-Koreaanse consumentenbeschermingsorganisatie Korea Fair Trade Commission (KFTC) dat Coupang schuldig is aan het manipuleren van online zoekresultaten en legde de e-commercegigant een boete van ongeveer 110 miljoen euro op. Het geschil zou het bedrijf in totaal 121 miljoen dollar kosten. De zaak loopt nog.