Farfetch zorgt voor rode cijfers bij Coupang in eerste kwartaal 2024

De verliezen van Farfetch zorgen voor tegenwind bij Coupang, de nieuwe eigenaar. Het Zuid-Koreaanse bedrijf ziet de omzet stijgen tot een recordhoogte, maar eindigt met het nettoresultaat in de rode cijfers, zo blijkt uit de kwartaalresutaten. Het verlies wordt veroorzaakt door de schulden van Farfetch.

De omzet van Coupang bedraagt 7,1 miljard dollar, omgerekend 6,6 miljard euro, in de eerste drie maanden van 2024. Farfetch draagt ook bij aan deze omzet, aangezien de overname in januari werd afgerond. Coupang’s omzet groeit dan ook met 23 procent. Als de resultaten van Farfetch buiten beschouwing worden gelaten, stijgt de omzet met 18 procent.

Dat Farfetch bijdraagt aan de groeiende verkopen van Coupang betekent niet dat het ook een positief effect heeft op het nettoresultaat. Farfetch bracht namelijk schulden met zich mee die nu drukken op de resultaten. De Zuid-Koreaanse retailer had bovendien te maken met groeiende concurrentie van Chinese rivalen, zoals Temu en Aliexpress. Het resulteert in een nettoverlies van 24 miljoen dollar. Coupang schrijft daarmee voor het eerst sinds zes kwartalen weer rode cijfers. Een jaar eerder schreef het bedrijf in dezelfde periode nog een winst van 91 miljoen dollar op.

De activa van Farfetch werd in december 2023 overgenomen door Coupang. Dankzij de deal kreeg Farfetch 500 miljoen dollar aan vers kapitaal. Deze investering moest ‘voorlopig de toekomst van het bedrijf veiligstellen’. De overname betekent ook dat het bedrijf van de beurs gehaald wordt en als privébedrijf verdergaat.

De overname van Farfetch verging niet zonder slag of stoot. Zo was een groep Farfetch-investeerders niet tevreden met de deal en gingen op zoek naar betere opties voor het bedrijf. In januari werd de deal met Coupang echter afgerond.