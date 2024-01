Groep Farfetch-investeerders ontevreden over Coupang-overname, onderzoeken andere opties

De overname van Farfetch door Coupang is op een hobbel gestuit. Een groep Farfetch-investeerders is niet tevreden over de deal en heeft het dan ook in eigen handen genomen om onderzoek te doen naar betere opties voor Farfetch.

De investeerders, verzameld in de groep ‘The 2027 Ad Hoc Group’, zijn van mening dat Farfetch veel minder waar kan worden als de deal met Coupang doorgaat. De groep heeft serieuze twijfels over hoe Farfetch in enkele maanden tijd zoveel waarde verloor. Dit gebeurde tussen augustus en december 2023.

De investeerders geven ook aan dat de voorwaarden die zijn opgenomen in de deal met Coupang het onmogelijk maken voor andere bieders om een alternatief bod te doen. Wanneer een andere partij een bod zou doen, moet deze bieder namelijk een extra bedrag van 1 miljard dollar betalen.

“ De groep gelooft dat een betere waarde van de bedrijfsonderdelen van Farfetch bereikt kan worden via alternatieve routes dan door de voorgestelde verkoop. Dit betreft onder andere het opbreken van de middelen en deze verkopen aan geïnteresseerde bieders, waarvan een gedeeltelijk zich al publiekelijk bekend hebben gemaakt,” aldus het statement van The 2027 Ad Hoc Group.

Deal Farfetch en Coupang op losse poten?

Halverwege december 2023 werd bekend gemaakt dat Farfetch Holdings Plc overgenomen wordt door Zuid-Koreaanse detailpartij Coupon. Dankzij de deal zal Farfetch 500 miljoen dollar aan vers kapitaal krijgen. Hiermee moet de toekomst van het bedrijf voorlopig worden veiliggesteld. Dankzij de nieuwe Koreaanse eigenaar wil het e-commerce bedrijf nu ook de Koreaanse markt verder aanboren.

Als gevolg van de deal werd Farfetch van de beurs gehaald. Hierdoor werd het weer een privébedrijf.