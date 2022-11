America Today en MS Mode sluiten boekjaar 2021 positief af

America Today en MS Mode laten een sterke groei zien in het boekjaar 2021 en sluiten het jaar af in zwarte cijfers, dat maakt Cool Investments, het moederbedrijf van de twee modemerken, bekend in een financieel verslag. Vooral MS Mode presteert goed vergeleken met een jaar eerder.

De boekjaren 2020 en 2021 zijn moeilijk te vergelijken door de verschillende lockdowns als gevolg van het coronavirus. De lockdowns waren in 2021 zwaarder, meldt Cool Investments in het financieel verslag. Toch slaagden America Today en MS Mode erin om de netto-omzet te doen stijgen. MS Mode behaalt een omzet van 109,5 miljoen euro. Een jaar eerder behaalde het bedrijf een omzet van 96,4 miljoen euro. Ingezoomd op de cijfers is te zien dat de omzet in de online verkoop steeg van 24,8 miljoen euro naar 31,4 miljoen euro. De omzet in de fysieke winkels stijgt van 71,4 miljoen euro naar 78,1 miljoen euro. Cool Investments verklaart in het financieel verslag dat de focus van 2021 lag op online expansie, verdere kostenbesparingen, margeverbetering en heronderhandeling van winkelhuren. De online groei kwam dus niet geheel onverwachts.

Ook America Today slaagt erin zijn netto-omzet te doen stijgen. Het modemerk behaalde een netto-omzet van 58,4 miljoen euro. Dat is 2,6 miljoen euro meer vergeleken het jaar 2020 (55,8 miljoen euro). Online presteerde America Today minder goed. De omzet daalde daar van 23,2 miljoen euro naar 22,2 miljoen euro. De fysieke winkels deden het beter: de omzet steeg van 32,5 miljoen euro naar 36,2 miljoen euro. Verder slaagt America Today erin om de EBITDA (de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) positief af te sluiten met drie miljoen euro. In het boekjaar 2020 sluitte het bedrijf het jaar nog af met 1,5 miljoen euro in rode cijfers.

In het huidige boekjaar, het boekjaar 2022, ervaren beide merken een moeilijke start, aldus Cool Investments in het financieel verslag. MS Mode laat vanaf maart daarentegen goede prestaties zien, waardoor het de verliezen ten opzichte van het budget in de eerste twee maanden compenseerde. America Today doet het minder goed en blijft achter op het budget. De inflaties van de energieprijzen en ander levensonderhoud hebben een groter effect op de doelgroep van America Today dan die van MS Mode.

De toekomstverwachtingen voor beide modemerken zijn voorzichtig. In het financieel rapport worden de oorlog in Oekraïne, de krapte op de arbeidsmarkt, de stijging van de grondstofprijzen en de lange doorlooptijden als gevolg van de containercrisis aangehaald als onzekerheden die worden meegenomen in de omzetprognose voor het eerste halfjaar van 2022. Het bedrijf houdt rekening met een gestage groei van de winkels en een langzame groei van de online verkopen.

Per 1 november stapt Patrick Miami- van der Borden, CCO bij America Today, MS Mode en Coolcat, op. De samenwerking tussen het bedrijf en Miami werd beëindigd na een verschil van inzicht in het te voeren beleid. De werkzaamheden werden de afgelopen maand overgedragen aan huidig CEO Dennis Mok. Mok laat in het financieel rapport weten de focus te leggen op de herdefiniëring van de collecties om de posities van de merken en formules duidelijker te maken aan een groter publiek. “Om tegemoet te komen aan deze strategie worden America Today en MS Mode nog meer omnichannel retailer, meer data gedreven en flexibeler.”