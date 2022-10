CCO America Today, MS Mode en Coolcat weg

Patrick Miami- van der Borden, CCO bij America Today, MS Mode en Coolcat, verlaat per 1 november 2022 het bedrijf. Dat bevestigt een woordvoerder van Coolinvestments schriftelijk aan FashionUnited. Coolinvestments is het moederbedrijf van America Today, MS Mode en CoolCat.

“De directie en aandeelhouders van Cool Investments, hebben besloten de samenwerking met Miami te beëindigen vanwege een verschil van inzicht in het te voeren beleid”, schrijft de woordvoerder. De directie, aandeelhouders en management team zijn de CCO dankbaar voor zijn inzet voor het bedrijf en wensen hem succes in zijn verdere loopbaan. Wat Miami nu gaat doen, is niet bekend.

Miami’s werkzaamheden en verantwoordelijkheden worden deze maand overgedragen aan huidig CEO, Dennis Mok.