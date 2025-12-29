Amerika op aanvraag: betreed de Amerikaanse markt met een e-commerceoplossing waarbij je betaalt per verkoop

Voor veel succesvolle mode- en lifestylemerken die hun klantenbestand willen uitbreiden, is het betreden van de Amerikaanse markt een belangrijke stap in hun internationale expansiestrategie – of het nu gaat om bekende namen zoals Gymshark of high-end merken zoals Sézane. Maar hoe kunnen minder gevestigde merken de sprong naar de VS maken, aangezien de kosten voor het opzetten van logistieke activiteiten in de VS vaak zeer hoog zijn? Global Bridge by Bleckmann biedt een betaalbare oplossing. Lees verder om te ontdekken hoe het merken van elke omvang helpt hun producten onder de aandacht te brengen van een heel nieuw publiek en groei te stimuleren dankzij het pay-as-you-sell-concept.

Hoe kan pay-as-you-sell je helpen om de Amerikaanse markt te betreden?

Pay-as-you-sell is een innovatief logistiek servicemodel dat is ontworpen om kosteneffectieve uitbreiding naar de Amerikaanse markt mogelijk te maken. Normaal gesproken worden merken die zich in de VS willen vestigen geconfronteerd met enorme opstartkosten – van het huren van een magazijn tot het opzetten van een Amerikaanse rechtspersoon – maar pay-as-you-sell verandert het spel. "Door samen te werken met Bleckmann kunnen merken met minimale opstartkosten beginnen met verkopen op de Amerikaanse markt en betalen ze alleen voor de logistieke capaciteit die ze gebruiken", legt Erik Janssen Steenberg, Business Development and Innovation Manager bij Bleckmann, uit. "Dit betekent dat ze geen grote investering hoeven te doen voordat ze beginnen met verkopen, waardoor een belangrijke drempel voor toetreding wordt weggenomen."

Maar hoe helpt het Global Bridge-model ambitieuze merken precies om zo kosteneffectief uit te breiden? De sleutel ligt in de groei van high-end online marktplaatsen in de VS, die de laatste jaren steeds populairder zijn geworden. "Veel bekende namen in de Amerikaanse detailhandel zijn overgestapt op het online marketplace platform – en ze zijn allemaal op zoek naar populaire nieuwe merken om hun klanten aan te trekken", vervolgt Erik. "Dit is een geweldige kans voor Europese merken om hun producten aan een waardevol nieuw publiek te presenteren."

Hoe kunnen online marktplaatsen merkuitbreiding stimuleren?

De Global Bridge-oplossing geeft merken toegang tot meer dan 400 merkgebonden marktplaatsplatforms via één centraal systeem. "We regelen het hele proces, van het kiezen van de beste marktplaatsen voor je merk tot de IT-integratie", zegt Erik. "En dankzij onze nauwe samenwerking met bekende retailers zoals Saks Fifth Avenue, Macy's en Nordstrom, kunnen we de producten van nieuwe en bestaande klanten precies afstemmen op wat de marktplaatsen zoeken. Zo kunnen we niet alleen de initiële kosten voor merken verlagen, maar ook de kans vergroten dat hun producten een hit worden op de Amerikaanse markt."

Een goedkopere en efficiëntere oplossing voor uitbreiding naar de VS

Een ander voordeel van de nieuwe Global Bridge-oplossing is dat merken geen nieuwe rechtspersoon nodig hebben om de Amerikaanse markt te betreden. Dit wordt bereikt door middel van 'flashtransacties', waarbij het juridische eigendom van producten kort voordat ze op de marktplaatsplatforms worden verkocht, voor enkele ogenblikken wordt overgedragen aan Bleckmann. Normaal gesproken zouden merken hun eigen rechtspersonen moeten oprichten om btw en invoerrechten te betalen, wat erg duur en tijdrovend kan zijn. In plaats daarvan zorgt de Global Bridge-oplossing ervoor dat Bleckmann al deze verantwoordelijkheden op zich neemt, inclusief belastingen, douane en andere nalevingsvereisten. Deze gestroomlijnde opzet maakt uitbreiding goedkoper en gemakkelijker.

Global Bridge zorgt er ook voor dat kleinere merken veel minder verzendkosten hebben. Door slim gebruik te maken van onze grote trans-Atlantische vrachtnetwerken, kan Bleckmann elk volume binnen 48 uur naar de VS brengen. Dit betekent dat merken sneller de VS kunnen bereiken zonder dat ze grote hoeveelheden goederen hoeven te verzenden. "Normaal gesproken worden lagere verzendkosten alleen aangeboden aan gevestigde merken die grote hoeveelheden verzenden", zegt Erik. "Maar met onze Global Bridge-oplossing voegen we duizenden bestellingen van verschillende merken samen in één zending, zodat we veel scherpere tarieven kunnen bieden, zelfs als je maar een paar honderd artikelen verzendt. En je hebt niet eens een speciaal magazijn in de VS nodig."

Vergroot je naamsbekendheid in de VS met Global Bridge

Global Bridge kan een belangrijk hulpmiddel zijn om je merk te helpen zijn publiek in de VS te vinden zonder de aanzienlijke investering die normaal gesproken nodig is. Door gebruik te maken van het snelgroeiende marktplaatsmodel kun je 'de markt verkennen' en je aanbod indien nodig aanpassen. Cruciaal is dat je ook concurrerend kunt blijven door de snelle levertijden te bieden die Amerikaanse klanten verwachten. "Het doel van Global Bridge is om onze merkpartners het beste van twee werelden te bieden, namelijk toegang tot de Amerikaanse markt zonder de traditionele kostenbarrières die anders zouden bestaan", voegt Erik toe. "Met dit programma hopen we onze positie als complete strategische partner voor onze klanten te versterken."

Met de snelle groei van het marktplaatsmodel ontdekken steeds meer Europese merken de voordelen van het betreden van de Amerikaanse markt. Naarmate deze trend zich verder ontwikkelt, zal de Global Bridge-oplossing van Bleckmann een belangrijke rol spelen om de Amerikaanse markt de komende jaren voor veel meer bedrijven toegankelijk te maken. "We zijn erg enthousiast over de kansen die Global Bridge onze klanten biedt", besluit Erik. "Het is de ideale oplossing om hen te helpen hun naamsbekendheid te vergroten en hun kansen op succes in deze belangrijke markt te verbeteren, zonder dat ze exorbitante kosten hoeven te maken voordat ze ook maar één product kunnen verkopen."

Wil je weten hoe onze nieuwe Global Bridge-oplossing je merk kan helpen groeien? Neem vandaag nog contact op voor een gesprek met een Bleckmann-expert!