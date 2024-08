Amerikaans platform voor tweedehands mode Thredup verlaat Europa

Tweedehands platform Thredup houdt het voor gezien in Europa. Het bedrijf maakt bekend dat het zich terugtrekt uit de markt, zo blijkt uit een statement.

ThredUp, Inc. geeft aan dat 'strategische alternatieven' overweegt voor de Europese tak. Het is een opmerkelijke stap aangezien in mei nog een nieuwe general manager voor Europa werd aangesteld door ThredUp. Het platform maakte in 2021 de entree in de Europese markt. Afgelopen mei werd nog medegedeeld dat de markt een groei had doorgemaakt voor ThredUp,

“Hoewel dit kwartaal uitdagingen bood in zowel de VS als Europa, zijn we eruit gekomen met een hernieuwde focus”, aldus ThredUp CEO en medeoprichter James Reinhart, in het statement. “Vooruitkijkend zijn we van plan om onze productervaring te verbeteren door middel van gen-AI, onze kosten per eenheid te verbeteren en procesverbeteringen door te voeren in al onze activiteiten. Nu we weer een bedrijf worden dat alleen in de VS actief is, verwachten we sneller te groeien, met structureel hogere brutomarges, positieve aangepaste ebitda en vrije kasstroom.”