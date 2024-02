Amerikaans warenhuisketen Macy’s schrapt eenderde van de winkels

‘Een moedig nieuw hoofdstuk’, aldus Macy’s, Inc. over het nieuwe plan dat de warenhuisketen presenteert. Onderdeel van het plan is de sluiting van 150 van de Macy’s vestigingen. Dit komt neer op iets minder dan eenderde van alle warenhuizen in het portfolio.

De te sluiten warenhuizen presteren naar eigen zeggen onder de norm. De sluitingen moeten tegen 2026 zijn afgerond. Tegen het einde van 2024 moeten er al 50 zijn gesloten. Macy’s gaat met in totaal 350 warenhuizen verder waarin wordt geïnvesteerd. De winkels moeten worden gemoderniseerd zodat ze een ‘handige, makkelijke en wrijvingsloze klantenervaring bieden.

Macy’s, Inc. is naast de eigenaar van Macy’s ook het moederbedrijf van warenhuizen Bloomingdale’s en Bluemercury. In deze twee laatste wordt juist geïnvesteerd. Tegen 2026 moeten van deze ketens 45 winkels zijn geopend.

Begin januari werd al duidelijk dat Macy's zich voorbereidde op het ontslaan van zo'n 2.300 medewerkers (zo'n 3,5 procent van het totaal) en winkelsluitingen. Toen zou het banenverlies nog beperkt zijn tot banen op het hoofdkantoor. In dezelfde maand bleek ook dat er een overnamebod was gedaan op Macy's, maar dat de keten deze heeft afgeslagen.